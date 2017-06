TOP: Eesti säutsueliidi kontod kubisevad libajälgijaist

Hulgal eestlastel on sotsiaalvõrgus Twitter kümneid tuhandeid jälgijaid. Lisaks tõelistele jälgijatele aga ka tuhandete kaupa võltskontosid, kirjutab Äripäev.

Selline pilt avaneb teenuse Twitteraudit abil. See võimaldab hinnata, kui palju on suure jälgijaskonnaga kasutajail pärisjälgijaid ning kui paljud neist on võltskontod.

Äripäev vaatas, kellel on enim jälgijaid ja enim võlstkontosid jälgijate hulgas.

Ekspresident Toomas Hendrik Ilves (Twitteri kasutajanimi @IlvesToomas) - 88 000 jälgijat, millest 45 000 võltskontot.

Lauljatar Kerli (@kerlimusic) - 86 000 jälgijat, neist 18 000 võltskontot.

Endine peaminister Taavi Rõivas (@taaviroivas) - 37 800 jälgijat, millest 27 800 võltskontot.

