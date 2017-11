Tugev firma jääb püsti. Meediaskandaal ei suutnud Ryanairi kõigutada

Ryanairi turundusboss Kenny Jacobs ütleb, et ehkki meedia tituleeris nende septembris toimunud kriisi „kaoseks", siis nende kliendid ei pannud seda eriti tähelegi. Turundusjuht lisas, et lennufirma paljuräägitud juht Michael O'Leary on brändile väga väärtuslik inimene, kirjutab Marketingweek.

Septembrikuus oli lennufirmas Ryanair kriis, kui nad olid sunnitud ära jätma üle 2000 lennu, mis mõjutas enam kui 315 000 reisijat. Nad tunnistasid põhimõtteliselt, et nad olid pilootide puhkustega puusse pannud. Ilmusid ka teated, et piloodid ja muu personal on üle töötanud ja paljud soovivad lahkuda. Mida selline juhtub teeb ettevõtte mainega?

Sel nädalal Lissabonis esinenud Ryanairi turundusjuht Kenny Jacobs jäi selles osas rahulikuks ja ütles, et meedia tegi sääsest elevandi ning tegelikke kliente kõik see ei morjendanud.

„See ei olnud ideaalne, aga meie peamisi kundesid see ei puudutanud. 98% said lennata või said oma piletiraha kahe nädala jooksul tagasi. See puudutas vaid 0,5% neist, kes meiega igal aastal lendavad. Osa meediast haaras võimalusest ja kasutus sõna „kaos" ning kirjutati, et meie piloodid ei tule enam tööle. Meie seda seestpoolt nii ei näinud. Meil on 4200 pilooti ja 1000 tuleb juurde," ütles ta.

Jacobsi sõnul on päeva lõpuks nende publikuks klient mitte meedia. Neil on kahju, et selline ebameeldiv asi sai juhtuda, aga tegu on tugeva brändiga ning juba on edasi liigutud. Nende eesmärgiks on muutuda pilootide jaoks Euroopa kõige ihaldusväärsemaks lennufirmaks ja nad on teel selle saavutamiseni.

Otsekohese juhi ohjamine

Iiri lennufirma juht Michael O'Leary on tuntud väga otsekoheste ja vastuoluliste sõnavõttude poolest. Näiteks ütles ta ükskord, et kliendid „peaks maksma 60 eurot, kui nad on nii lollid, et ei suuda meeles pidada pardakaartide välja printimist". Ta saab meediasse pigem selliste sõnavõttudega kui millegi positiivsega.

Jacobs ütleb aga, et O'Leary on brändile tõeline kingitus. „Muidugi sa pead teda veidi kontrollima, aga ta on meie juht olnud 30 aastat. Ta on meie brändi saadik. Reaalsus on see, et ta on tasuta meediakajastuste osas meile väärt terve varanduse ja on näha selle mõju ka meie veebilehe külastatavusele. Meie turunduse leib ja või on siiski veebileht, mobiilirakendus ja kliendikogemused."