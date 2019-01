Turundajate Liidu peatoimetajaks sai Silja Oja

Peatoimetajana on Silja Oja peamisteks ülesanneteks liidu ja selle liikmetega seonduvate tegevuste kajastamine ning turundusvaldkonnas aktuaalsete teemade käsitlemine.

Silja Oja töötas 12 aastat turundusvaldkonna tegemisi kajastava portaali Best Marketing heaks, neist 8 aastat oli ta selle juht. Kutse asuda tööle TULI peatoimetajana võttis ta rõõmuga vastu. „Leian, et see on loogiline jätk mu varasemale tööle. Olen aastaid Eesti turundus- ja reklaamivaldkonna arengule, võitudele ja muredele kaasa elanud. Nüüd annan oma panuse uue kontseptsiooniga TULI arendamisse. Soovin tõsta kohalike ettevõtjate ja terve Eesti ühiskonna teadlikkust turundusest kui väärtust loovast ja võimsast tööriistast," ütles Silja.

Turundajate Liidu juhatuse liige Ivo Kallasmaa sõnas, et Silja Oja annab liidule võimaluse veelgi häälekamalt kommunikeerida turundusmaastikul toimuvat ja hoida silm peal kõigel, mis on valdkonnainimeste jaoks oluline. "Silja Oja kogemused turundusteemade kajastamisel ja kokkupuude turundusvaldkonnaga aitab kahtlemata kaasa Turundajate Liidu rollile olla valdkonda kõnetavate teemade vahendajaks ja tõstatajaks," märkis ta.

Turundajate Liit ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. Liidu missiooniks on tõsta kohalike ettevõtjate ja terve Eesti ühiskonna teadlikkust turunduse erinevatest aspektidest (reklaam, bränding, kasutajakogemus jne) kui väärtusest ning tagada tegijate tase selle väärtuse kasvatamisel.