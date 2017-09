Turundusfopaa? Tuntud tootja soovis siseneda Hiina turule, aga kohe tekkis piinlik probleem

Unilever soovib jõuliselt siseneda Aasia kosmeetikaturule, kuid nendele endalegi üllatuseks said nad kohe hakkama paraja jamaga. Nad arendasid Hiina turu jaoks uue dušigeeli ja panid selle nimeks KJU. See on Lux brändi toode. Milles siis on probleem?

Asi on selles, et tähed „KJU" on juhtumisi Põhja-Korea liidri Kim Jong Un-i initsiaalid. Ta ei ole täna maailmas just kõige populaarsem kuju, Hiinas samuti.

Anglo-Hollandi ettevõte, mis äsja ostis kosmeetikafirma Carver Korea 2,7 miljardi dollari eest, lõi toote KJU Korea disaineri abil. Nad ütlevad, et sel ei ole mingit seost Põhja-Korea diktaatoriga.

„Pärast seda kui me sellele kaubamärgi staatuse saime, siis ma mõistsin, et see lühend võib tähendada ka Kim Jong Un-i, aga mis sellest," ütles ettevõtte esidaja Alan Jope neljapäeval investorite ees.

KJU on mõeldud linnas elavatele noortele. Jope ütles, et nad töötasid seeriat välja kuus kuud. Samas ei öelnud nad, miks on nende toote nimi ikkagi just selline.