Turundusgeenius, kelle abil on võidetud palju auhindu: elame loovuse renessanssi ajastul

„Neid on juba üle 30," ütles ta kiirelt ning lisas, et Cannes'i võidutöö taga on alati väga raske töö. Suure töö tegijad on agentuurid, Dominitz oma meeskonnaga annab neile lihtsalt abi ja suuniseid. Need ongi need tööriistad.

„Meie töö on näidata, kuhu peab suunama oma mõtted, et lahendada sulle antud loovülesanne. Loovust on kõikjal. Tavapärane tehnika on siin ajurünnak, kus kõiki julgustatakse kõike välja ütlema. Mõnikord töötab ka see. Meie teeme vastupidi. Idee on selles, et on olemas teatud suunad, kus mõtlema peab. Need on vaimsed territooriumid. Kogemus näitab, et kui sinna suundud, siis on seal rohkem kreatiivseid võimalusi," selgitas Dominitz.

Niisiis peab suurepäraste ideede genereerimiseks mõtlema kindlates suundades, mitte nii, et lased endale ligi kõik mõtted, mis pähe tulevad. Mindscapes piirab seda välja ning kui kindlatel teedel liikuda, siis on see täielik kullaauk. Väga viljakas koht. Kuidas aga nendele mõtteväljadele jõuda?

Dominitz ütleb, et nad vaatavad koos seminaril osalejatega auhindu võitnud töid, täielikke tippteoseid ja arutlevad, millised on need teed, kuidas ideedeni jõuti.

Loe veel

„Me vaatame skeemi sisse, idee taha. Millised on mõtted selle taga, et ühest ülesandepüstitusest on saanud võidutöö. Neil on sarnasusi. Kui me need leiame, siis püüame neid kasutada millegi uue peal. Et mida sa nüüd teed, kui sulle selline ülesanne antakse. Kuidas oma mõtteid suunad? Need ongi need tööriistad," selgitas Dominitz. Niisiis küsivad seminaril osalejad esmalt, et miks üks või teine idee on nii eriline, aga teisalt otsivad sarnasusi varasemate tippteostega.

Mida ta Tallinnas räägib?

Dominitz räägib juunikuus esiteks sellest, kuidas jutustada lugusid kaasahaaravalt. Kuidas kasutada selleks uusi tehnoloogiaid ja platvorme. Teiseks räägib ta, kuidas luua sama haaravat branded contenti, millele eestikeelne hea vaste puudub. Selle põhimõte on, et luuakse sisu, mille keskmes on mingi ettevõte või bränd. See ei ole aga sisuturundus vaid midagi kavalamat. Ta räägib, et reklaam on tavaliselt inimesele sundolukord - teda pannakse midagi vaatama ja kuulama. Branded content peab aga olema selline, mis kutsub inimesi seda vaatama. Mees räägibki seminaril, kuidas sellist sisu luua.

„See peab olema millegi poolest huvitav, et inimesed seda näha sooviks. Inimesi tõmmatakse ligi. Sel on kommertsmõte endiselt taga. Brandes content on aina kasvav trend kommunikatsioonis. Raske on see seetõttu, et kõik loovad tänapäeval sisu, kõik omavad meediakanalit. Kuidas luua sisu, mis saab popiks?"

Dominitz ütleb, et tehnoloogia muutub isegi samal ajal, kui meie intervjuu kestab, aga nende fookus ei ole trendidel. Nad mõtlevad, kuidas luua midagi, mida inimesed soovivad näha. Peab puudutama inimese südant ja mõistust. „Võime ju vaadata trende, et mis on cool, aga meie jaoks ei ole cool piisav."

Reklaam ei kao

Guru ei arva aga, et traditsiooniline reklaam oleks kuidagi kadumas. See muutub ja kohandub. Leiab viisi, kuidas olla inimestele oluline. Dominitz ei soovi prognoosida tulevikku. See ei ole tema loomuses. Teda ei huvita see.

„Minu mõtteviis on, et kui sa elad tänapäevas, siis on sul piisavalt infot, et teha suurepäraseid asju. Sa ei pea muretsema, mida tulevik toob. Ole uudishimulik, loov ja tähelepanelik. Täna me ise loome tulevikku, me ei loo tulevikku tulevikus. Samas ei ole mul midagi nende vastu, kes prognoosivad."