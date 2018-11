Turunduskommunikatsiooni ettevõtteid ühendav liit muutis nime

Uue nimega kaasneb uus lähenemine, millele vastavalt saavad edaspidi liikmeteks ka valdkonna tegijad väljaspool agentuure.

Turundajate Liidu juhatuse liikme Ivo Kallasmaa sõnul on uue nimega liidu loomise aluseks arusaam, et agentuuride ja turundajate ühe lipu alla koondamine viib suurema sünergia ning majandusliku eduni.

Kallasmaa hinnangul loob selline lähenemine mitmeid tärkavaid võimalusi. „Kõikide turundusega tegelevate professionaalide kaasamine annab liidule juurde uut väärtust ja suurendab nii agentuuride kui ka klientide vahelist koostööd. Tänu sellele saame olla tugevamad ka väljaspool Eestit ning luua soodsamaid tingimusi ekspordiks."

Turundajate Liidu juhatuse liige Joel Volkov peab liidu uut kontseptsiooni järgmiseks sammuks ETKALi püüdlustel valdkonda edendada. "Konflikti asemel olgu koostöö ja väikesel turul üksteisega konkureerimise asemel rahvusvaheline tuntus. Üheskoos peame vaatama kaugemale."

Liidu juhatuse liige Magnus Lužkov jagab seisukohta, et ainult agentuuride liidust jääb tänastes oludes väheks ning teiste tegijate kaasamine on igati positiivne samm. „Nii agentuuride kui turundajate poolt on sellest juba kaua puudust tuntud, et valdkonna inimesed saaksid üheskoos värskeid ideid vahetada ja aktuaalseid teemasid arutada," rääkis Lužkov.

Turundajate Liit ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. Liidu missiooniks on tõsta kohalike ettevõtjate ja terve Eesti ühiskonna teadlikkust turunduse erinevatest aspektidest (reklaam, bränding, kasutajakogemus jne) kui väärtusest ning tagada tegijate tase selle väärtuse kasvatamisel.