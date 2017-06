Turundusnõu: kaheksa kerget nippi, kuidas võtta Facebooki kontost maksimumi

Kui soovid leida lihtsaid lahendusi, et turgutada oma lehe reachi, tähelepanu ja seotust, siis siin on selleks kaheksa kerget nippi.

1. PINNI OMA VIIMANE POSTITUS

Väga lihtne ja teada tuntud lahendus oma aktuaalseima postituse esiletõstmiseks. Jah, jälgijate ajajoonel kuvatakse igasugu postitusi, kuid kui keegi tuleb spetsiaalselt sinu lehele, võiksid pakkuda talle esmamuljeks sisu, mis on hetkel oluline.

Buffer Social leidis oma katses, et pinnitud postitus sai 5% suurema ulatuse ja 20% enam klikke.

Kui kaua üht või teist postitust esile tõsta, sõltub paljudest faktoritest (nt ajaliselt piiritletud pakkumine). Jämedalt võttes aga suurema jälgijaskonnaga lehel võib see olla kauem üleval, väiksema auditooriumi puhul lühemat aega.

Mõtteid pinnimiseks:

Head vastukaja saanud postitus

Postitus, mis sai palju meeldimisi, jagamisi ja/või kommentaare

Postitus, mis lingib sinu kodulehel hästi optimeeritud ja populaarsele alamlehele

Inspireeriv või lõbus video

Teadaanne uuest tootest/teenusest

Tööpakkumine

Teaser eesootava suure uudise kohta (nt uus toode tulekul)

Postitus, mis julgustab jälgijaid küsimusi esitama ja lugema saadud vastuseid

Nö. kaadritagune pilt või video sinu ettevõttest

Info korraldatavast üritusest

Loe veel

2. MUUDA KAANEPILTI

See on lihtne ja kiire võimalus värskendust tuua. Pane kasvõi oma kalendrisse meeldetuletus. Vaata, kas oleks midagi aktuaalsemat, mida võiks praeguse kaanepildi asemel esitleda. Kindlasti lisa pildi juurde ka kirjeldus pildil toimuvast.

Lisakasu on ka see, et iga kord, kui pilti muudad, jagab FB seda muudatust fännide seinal. Lihtne viis täiendavaks tähelepanuks.

Mõtted kaanepildiks:

Eripakkumised

Tiimi tutvustus

Nädala fänn

Eesootav üritus

3. CTA NUPP

Ehk siis see nupp, mis on kaanepildi all. Vali sinna üleskutse, mida soovid, et külastaja teeks – vaata lisaks, osta või anneta, pea sidet.

Ülaloleval Swedbanki näitel on olemas ka väga hea kooskõla kaanepildi ja CTA vahel – pilt suunab kenasti vaatajat alloleva lingi juurde.





4. ESILETOODUD PILDID JA VIDEOD

Jutt on lehe ajajoonel piltide alajaotuse all kuvatavatest kolmest pildist ja videost. Sul on valida kahe variandi vahel – kõige populaarsemad või kõige hiljutisemad.

Mina isiklikult soovitaksin viimatisi esimestena kuvada. Sedasi on ka vanadel lehel käijatel näha, et midagi muutub ja uut sisu tuleb juurde.

5. KUTSU ISE SÕPRU

Tuleb tunnistada, et Julia Beljajeva fännilehte tehes ma olen seda võimalust kasutanud juba pea aasta.

Tehes postituse, saad loodetavasti ka mingit seotust. Ja üllatuseks vahel panevad „like“ ka need inimesed, kes ei ole su lehe fännid. Nt on nendeni jõudnud see läbi jagamise või boostimise. Vaata, kes on pildile like pannud. Seejärel on seal näha, kes on juba sõbrad, kes on kutsutud ja keda kutsuda saaks.

Kas tasub seda iga postitusega teha? Sõltub. Ehk ei ole mõttekas sel juhul, kui oled teiste sisu edasi jaganud või on jagatud postitusel lihtsalt nõrgem seos sihtrühmaga. Need, kes on pannud „like“ sinu originaalsisule, võiksid ka suurema tõenäosusega huvitatud olla sinu teistest postitustest.

6. FB SLIDESHOW

Hea võimalus olemasolevaid ja uusi pilte esitleda teistmoodi. Lihtne viis teha neist lühivideo.

Kliki „Share a Photo or Video“

Vali „Create a Slideshow“

Lisa 3-10 pilti

Soovi korral vali sobiv muusika

Vali video stiil – (square, portrait, landscape)

Vali video kestvus

Vali slaidide vahetumise stiil

Me kõik teame, kui oluline on videosisu FB-s. Seega toon välja veel mõned tööriistad, millega neid teha saab:

Flipagram – pildid ja lühikesed videojupid klipiks

Ripl – saad lisada ka teksti ja teha lühikesi slaidishowsi või animeeritud pilte

Adobe Spark Post – animeeritud piltide tegemine mobiiliäpi abil

Adobe Spark Video – võimalus teha ka pikemaid videoid kasutades nende template

Legend App – pildid koos tekstiga lühikeseks videoks

Aristo App – nö. loopivate eriefektidega videod

Animoto – nii desktop kui mobiililahendus

Ühe eduloona on toodud välja Amanda Smyth. Ta tegi selle aasta (2017) jaanuaris lühikese piltidest põhineva klipi, mis juhatas kodukal olevale retseptilehele. Fänne oli pisut üle 3300. Kusjuures sellega jälgijate arv FB lehel ei tõusnud, kuid muud näitajad olid muljetavaldavad. Jaanuaris olid tulemused sellised:

Organic reach 38 000

Unikaalseid vaatamisi 15 000

Klikke blogisse 3300

Tegevusi postitusega 682

Jagamisi 120

7. ROHKEM VISUAALSET SISU

Miks? Aga selle pärast, et ….

84% suhtlusest on aastaks 2018 visuaalne (Reuters/Cisco, 2014)

74% turundajatest kasutavad visuaale oma turunduses (Social Media Industry Report, 2016)

Inimesed ei käi FB-s sinu uudiseid vaatamas, neid huvitab, mida teevad nende sõbrad ja tuttavad. Samuti postitavad endast sama infot. Enamjaolt teevad seda pildi ja video näol. Seega käitu nii nagu sinu klient!

8. LIVE

Nüüd, kui see on võimalik nii desktopilt kui mobiilist, on see eriti lihtsaks tehtud. FB armastab videoid, eriti live, ja ta esitleb neid meelsasti ka su jälgijate seinal. Kui sa oled algaja, võid esmalt silmas pidada neid mõtteid:

Pane huvitav pealkiri

Tee lühidalt. Sa ei pea kohe pooleks tunniks live minema (kuigi FB-le meeldiks see väga).

Alusta rahulikult – kiire teadeanne, kasulik nipp vms on täiesti piisav.

Valmistu – kirjuta üles 2-3 põhipunkti, millel soovid peatuda. See hoiab sind teemal ja sa ei kaldu mujale. Kirjuta üles ka CTA, et ei unustaks lõpus seda mainimast.

Tutvusta ja tervita – tutvusta ennast ja teemat, millest räägid. Tervita kuulajaid.

Kaasa – julgusta küsimusi esitama. Lihtne on teha Q&A live’e. Kuid valmista ka ise paar küsimust ette, et oleks rääkida ka siis, kui kuulajad küsimusi ei esita.

LISAMÕTTED

Loo rohkem sisu.

Insights – postita sisu siis, kui su fännid on aktiivsed.