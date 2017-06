Turundusprofessor: kas nutitelefoni küljes rippumine paneb inimesed rohkem ostma?

Tarbijate käitumine kauplustes ei vasta sageli eelarvamustele. Näiteks nutitelefoni kasutav tarbija ostab oluliselt rohkem kui klient, kes seda ei tee. Ning mannekeeni mõju ostule sõltub soost ja vanusest, rääkis Nordic School of Retail Management dekaan Jens Nordfält Riias toimuval Rimi 20. sünnipäevale pühendatud konverentsil “Poodlemine tulevikus – järgmised 20 aastat”.

“Nii uskumatu kui see ka ei ole, ostavad kaupluses nutitelefonide küljes rippuvad tarbijad oluliselt rohkem kui need, kes seda ei tee,” rääkis professor Jens Nordfält. “26% ostjates kasutab oma nutitelefone, kui nad on poes. Nad vaatavad ekraane ja räägivad. Inimesed, kes kasutavad poes nutitelefone, veedavad poes 41% rohkem aega ning kulutavad 47% rohkem raha: 280 krooni asemel 414 krooni, selgus Rootsis läbi viidud uurimusest.”

“Meie eelarvamus on vastupidine seepärast, et me ei taju juhuslikkuse tähtsust,” rääkis Jens Nordfält. “Kui sa räägid ostlemise ajal telefoniga, avastad ennast järsku teisest osakonnast ja avastad sealt igasuguseid lahedaid asju, mida veel võiks osta. Ning ostad 59% rohkem, kui need, kes ei räägi. Selgus ka, et vanemad tarbijad olid rohkem mõjutatud telefonidest kui nooremad. Selleks, et rohkem müüa, tuleb soosida nutitelefonide kasutamist ostlemise ajal ja muuta see nt reklaamide kaudu möödapääsmatuks.”

“Teine ootamatu näide on mannekeenid. Kui need ära võtta, mis juhtub?” küsis Jens Nordfält. “See sõltub soost ja vanusest. Kui võtsime naisteosakonnast mannekeenid ära, kukkus müük 22%. Valus, aga kasulik teadmine. Kui võtsime ära mannekeeni meesteosakonnast, ei juhtunud midagi. See on loogilisem. Kui lasteosakonnast, siis aga müük hoopiski kasvas. Sageli aitavad meil turundada asjad, mille peale enamus kaupmehi ei tule.”