Madle Lippus Muinsuskaitseametist ja IF P&C Incurance ASi personalijuht Agne Aija Turundusraadios.

Madle Lippus Muinsuskaitseametist ja IF P&C Incurance ASi personalijuht Agne Aija Turundusraadios. Turundusraadio

Suurem osa Eesti ettevõtteid on tänase seisuga kahjuks jäämas kõrvale unikaalsest võimalusest integreerida oma turundus-, koolitus- jm tegevusi EV100 programmiga, kuna neil lihtsalt pole ideid, kuidas seda teha, rääkis Marketingi Instituudi juht ja Turundusraadio eestvedaja Anu-Mall Naarits.

Sellest johtuvalt alustas Turundusraadio koos EV100 toimkonnaga iganädalaste soovituste jagamisega ettevõtjatele.

„Kuna koolitan iga nädalal kümneid inimesi eri ettevõtetest, siis olen viimasel ajal üha sagedamini neilt küsinud, kuidas nende organisatsioonis plaanitakse Eesti Vabariigi juubelit turunduslikult või siis töötajate motiveerimise eesmärgil ära kasutada ning kas nad on üldse uurinud, milliseid võimalusi juba ammu hoogu koguv programm pakub,“ rääkis Naarits.

„Tavapäraselt vaadatakse mind imestunult ja nenditakse, et ettevõtted neid tegevusi oma plaanidega küll pole osanud siduda.“

Naaritsa sõnul on see suur möödalaskmine, kuna peaasjalikult hakkavad riigi juubel ja sellega seonduvad unikaalsed tegevused kujundama Eesti inimeste käitumist ja tarbimist juba alates selle aasta aprillist kuni tähistamise lõpuni tervelt 33 kuu vältel.

„Mõistan, et paljudele ettevõtjatele on mõte võõraste ideede integreerimisest oma tegemistesse veel harjumatu, kuid just selleks tegime sellel nädalal Turundusraadios algust sarjaga, kus püüame korra nädalas jagada infot ühe EV100 sünnipäevaga seotud ettevõtmise kohta. Aitamaks ettevõtjail leida seoseid, kuidas juubeliüritustest ka ise kasu saada.“

Kohalikud ettevõtjad võiks koonduda „aarete“ juurde

Esimeses saates osalenud Madle Lippus Muinsuskaitseametist ja IF P&C Incurance AS personalijuht Agne Aija rääkisid muinsuskaitsjate poolt käimalükatud „Eesti 100 aarde“ projektist, mis kaardistab 100 Eesti unikaalset ja ajalooga soetud objekti ning plaanib sinna juurde ka erinevaid kaardirakendustel põhinevaid mänge.

Saatekülaliste sõnul aitab iga selline „aare“ elustada piirkondade ettevõtlust, samuti pakub kogu mäng rohkelt võimalusi ettevõtetele üle Eesti. Konkreetsete ettepanekutena nimetati kohalike ettevõtete võimalust rajada koostöös „aarde“ juurde viitade ja infotahvlite süsteem, millest osa haaraks ka ettevõtete endi tutvustuse.

Samuti peeti oluliseks, et läbi mobiilse mängurakenduse objektideni jõudvad inimesed saaks juba äpis kohalikelt toitlustajatelt ja majutajatelt pakkumisi.

Personalijuht Agne Aija sõnul saab selliseid mänguformaate kasutada hästi ära ka ettevõtete koolituste ja matkade organiseerimisel, olgu siis nendeks auto, jalgsi-, ratta- või suusamatkad.

Turundusraadio saadet saab kuulata siit.

Või vaadata videost: