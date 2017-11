TV3 Balti äride juht: reklaamirahaga enam ära ei ela

Eestit külastav TV3 Balti äride juht Pierre Danon tunnistab, et konkurents reklaamiraha pärast on karm, kuid võitlejad jäävad ellu.

Eestis kurdeti palju, kui TV3 ja Kanal 2 vabalevist lahkusid. „Küsimus on selles, kuidas kvaliteetse sisu tootmist rahastada. Ainult reklaami pealt seda ei tee. Näiteks sport nagu vormel 1 või jalgpall - see kõik maksab. Toimivad hübriidmudelid, mis on osalt tasuta ja osalt tasulised," ütleb Danon.

Kuidas suudetakse reklaami vallas konkureerida päris suurtega nagu Google ja Facebook, kes on tulu siiani ka maksuvabalt Baltimaadest välja viinud? „Nad on suutnud reklaamiturul nii kaugele jõuda põhiliselt sellepärast, et nad on targad ja kiired ning teinud asju, mida meie ei teinud. Google suudab pakkuda segmenteeritud ja suunatud reklaami, Facebook on jälle sotsiaalmeedias tugev. Euroopas peakski meie eesmärk olema just suunatud reklaamis alternatiive pakkuda ja SmartAD-iga me juba teemegi seda. Õige vastus: pole vaja kurta ja nutta, vaid võidelda! Ühtlasi tuleb öelda, et maksudest kõrvalehoidmine on vastuvõetamatu. Prioriteet on võidelda ja kui mängureeglid kehtiksid kõigile võrdselt, oleks veelgi parem," on Danon optimistlik.

Loe intervjuud täismahus siit.