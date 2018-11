ÜLESKUTSE: Mis on sinu töökohas hästi? Novembrikuu jooksul saab oma tööandjat kiita

Oma tööandjat saab kiita siin.

“Kui esimesel aastal oli kiitjaid vähe, pigem oldi vaid harjunud tööandjat kiruma, siis eestlased on meie suureks rõõmuks aastatega õppinud oma tööandja pingutusi märkama ja neid kiitma, sest juba mullu vallandus heas mõttes kiituste epideemia ning kokku kiideti juba 147 organisatsiooni ligi kuuesaja töötaja poolt,” rääkis konkursi eestvedaja Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits. “Tänavu saab kiitusi saata veel terve novembrikuu jooksul ja usume, et nii kiitjate kui kiidetavate arv kasvab veelgi.”

Kes, miks ja mille eest peaks oma tööandjat kiitma?

Naaritsa sõnul ei anna töötajate kiitused ühelegi ettevõttele eelist Unistuste Tööandja konkursi võitmiseks, küll aga on see hea indikatsioon märkamaks positiivseid muutusi omaenda töökohal. Kindlasti tehakse enimkiidetud ettevõtetest ka avalik edetabel, lisas ta. “Iga töötaja võiks korraks mõelda, kas tema töökoha personalipoliitikas on midagi, mis teda eriliselt motiveerib ja selle organisatsiooni küljes rõõmuga kinni hoiab. Kui selliseid asju meenub, siis just nende eest tasubki kiita,” selgitas Naarits.

Praeguseks on “Kiida oma tööandjat” kampaania käigus enim kiidetud selliseid oraganisatsioone nagu CGI AS, Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ, Velvet OÜ, Circle K Eesti AS, Päästeamet, FOB Soulutions OÜ, AgileWorks AS, Ignite OÜ, TP Kinnisvarahooldus OÜ, Grant Thornton Baltic OÜ.