Uuring: Eesti naised on meestest palju suuremad šoppajad

Ettevõtluskõrgkooli Mainor läbiviidud uuringust selgus, et neli viiest inimesest, kes veedavad kaubanduskeskuses üle kahe tunni, on naised.

Uuringu juhi, dotsent Tauno Õunapuu sõnul näitas Ülemiste keskuse külastajate põhjal läbiviidud uuring, et kõige kauem hoiavad inimesi kaubanduskeskuses kinni moekauplused. "Ostukeskuse külastatusi on suures plaanis kahte tüüpi - kiirelt sisse, kiirelt välja esmatarbekaupade hankimine ning tundidepikkune moepoodides aja veetmine," ütles Õunapuu.

Ülemiste Keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul oodatakse tänapäevaselt kaubanduskeskuselt, et see oleks nagu väike kesklinn kodukoha lähedal. "Enam ainult butiikidest ei piisa ning soovitakse, et kõik teenused oleks ühe katuse all. Sisuliselt toimib kaubanduskeskus linnaosa kultuuri- ja tõmbekeskusena," ütles Pärnits.

"Teadlikult juhitud kaubanduskeskused on oluline osa nutikast linnaplaneerimisest. Kui keskus pakub lähikonna inimestele kõike vajalikku, väheneb vajadus ummistada kesklinna viivaid tänavaid," lisas Ülemiste keskuse juht.

Uuringust selgus, et külastajad soovivad lisaks poodidele leida kaubanduskeskusest kõige rohkem kino. "Võrreldes mulluse sarnase uuringuga, loodavad inimesed tänavu kindlasti ostukeskuses näha ka postkontorit. See on ilmselt seotud kasvava internetikaubandusega," ütles Tauno Õunapuu.

Uuringu viisid novembris läbi Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud ja üliõpilased. Uuringus osales 805 inimest, kelle eelistusi uuriti läbi ankeetküsitluse ja intervjuude.