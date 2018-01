Vaata, millised ettevõtted pääsesid Unistuste Tööandja 2018 finaali

Unistuste Tööandja konkursi finaali pääsesid neli organisatsiooni: Innove SA, Pipedrive OÜ, AS SEB Pank ja Tele2 Eesti AS. Juba viiendat aastat toimuva konkursi eestvedaja Anu-Mall Naaritsa sõnul on kõigi finalistide ühisteks joonteks ettevõtete endi töötajate vaimustus ja neilt ülemuste aadressil laekunud rohkearvulised kiitused.

“Sel aastal tõdes žürii lisaks saabunud kiitustele, et organisatsiooni loodud tööandja brändi suhtes on järjest enam homogeenne vaade nii seest kui väljastpoolt. Ehk need, kes seal töötavad ja need, kes alles tööle pääsemisest huvituvad, näeksid organisatsioonis sarnaseid jooni,” selgitas Naarits. “Lisaks hindasid žürii liikmed ka seda, kui järjepidev on organisatsioon oma tööandja brändi kujundamisel olnud.”

Anu-Mall Naaritsa sõnul on tänavuse konkursi tase kõrgem kõigist varasematest konkurssidest. “Head meelt teeb, et finaali pääsenud organisatsioonid on väga eriilmelised ja rõhutavad erinevaid asju. Mõned otsivad omale agressiivseid ja kiirele karjäärile pühendunud töötajaid, teised seevastu ettevõtlikke ja kolmandad hoopis tugeva missioonitundega inimesi. Mis omakorda näitab, et hea tööandja ei pea kedagi kopeerima, vaid peab oma kultuuri üksnes vastavalt oma enda vajadustele ise kujundama. On selge, et erinevad inimesed otsivadki erinevaid väljakutseid ja mida selgemalt üks tööandja neid välja peegeldada oskab, seda parem.”

Kolm universaalset tegurit

“Nagu üks žürii liige välja tõi, võib naljatamisi öelda, et tänases Eestis on olemas kolm kriteeriumit, millele pea kõik unistuste tööandjateks pürgijad vastavad: rahvusvaheline töötajaskond, paindlik tööaeg ja lemmikloomade lubamine kontoris,” märkis Naarits.

Unistuste Tööandja 2018 žürisse kuulusid Lauri Tabur (Smartgrow tegevjuht ja “Unistuste Tööandja 2013“ võitja Sisekaitseakadeemia rektorina), Anneli Ohvril (Teeme Ära SA juhatuse liige), Alice Ligi (PricewaterhouseCoopers AS personalijuht), Ene Olle (PARE tegevjuht) ja Renita Käsper (CV Keskuse värbamisosakonna juht).

Ühtekokku kiitsid tänavuse konkursi raames ligi 600 töötajat 150 erinevat organisatsiooni, millega pandi ka alus organisatsioonide kaasamiseks konkursile. Unistuste Tööandja 2018 võitja tehakse teatavaks juba 6. veebruaril Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory toimuval samanimelisel tööandja brändi konverentsil “Unistuste tööandja:100 ideed”.