Juba neljandat aastat toimuva „Eesti Unistuste Tööandja“ konkursi žürii valis mitmekümne kandideerinud organisatsiooni seast välja neli parimat, kelleks on Pipedrive, Ericsson Eesti AS, KPMG Baltics ja SOS Lasteküla Eesti Ühing.

Lisaks žüriile hindasid ettevõtteid nende praegused ja potentsiaalsed töötajad. Väljavalitutele on iseloomulik, et töötajate arusaam parimast tööandjast kattub pea 100% tööandja omaga, samuti toodi esile, et neis ettevõtetes hoolitakse ka päriselt töötajatest, nende arengust ja tervisest. Unistuste Tööandja 2017 valitakse nende hulgast ja tehakse teatavaks 8.veebruaril.

„Unistuste Tööandja konkurss erineb kõigist teistest tööandja konkurssidest oma sügavuse poolest,“ rääkis konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. „Me viime organisatsiooni töötajatega läbi anonüümse küsitluse, mis annavad olukorrast palju parema pildi kui väljastpoolt vaatajate arvamused ühe või teise brändi tuntuse või keskmiste palganumbrite alusel.“

Naaritsa sõnul on selgelt näha, et Eestis pööratakse aasta aastalt ühe rohkem tähelepanu tööandja brändi arendamisele. „Kui veel paari aasta eest võis kohata palju nn deklaratiivsete väärtustega ettevõtteid, siis praeguseks on konkursi finaalis ainult sellised organisatsioonid, kes ka päriselt ja kohe täitsa päriselt iga oma töötaja nimel pingutavad.“

Mida teevad need ettevõtted paljudest teistest konkurentidest erinevalt?

Mida siis töötajad neis töökohtades erilist tehakse ja mida töötajad enim hindavad? Näitena nimetas Naarits Ericsson Eestit, kus on mindud lausa nii kaugele, et tasuta psühholoogi teenust pakutakse mitte üksnes töötajatele, vaid ka töötajate pereliikmetele. “Või siis need SOS Lasteküla töötajate õhkamised ideaalse atmosfääri üle, kus alati aidatakse üksteist ilma küsimata ja mitte ühegi küsimuse peale ei kosta juhtkonnalt: räägime hiljem.“

Veel nimetas Naarits Pipedrive meeskonnaliikmete üldist veendumust, et tegu on Eesti parima töökeskkonnaga idufirmaga, kus töötaja tunneb igal sammul, et teda vajatakse ja väärtustatakse. Olgu siis selleks väikesed ja suuremad kingitused ja auhinnad või kodudest mugavam kontoridisain.

Seevastu KPMG puhul toonitasid töötajad enim võimalust alati oma ideedega välja tulla, vastutust võtta ja uusi arenguhüppeid sooritada. Juhtkond toetab ja soodustab seda kahel käel, hoides iga töötaja ees uksed kogu aeg lahti.

„Sarnaselt juba eelmistel aastatel nähtuga on finalistidele omane töötajate kaasamine organisatsiooni arengusse võrdselt. „Neis töökohtades on arenetud palju kaugemale kui õigeaegselt makstud palk, läbipaistev tasustamissüsteem ja paar korda aasta toimuvad ühisüritused. Võiks öelda, et neis kõigis on iga tööpäev töötajate jaoks pidupäev ja kolleegid kui lähimad pereliikmed. Nad korraldavad ühist tööd ja puhkust selliselt, et see sulataks inimesi kokku ja tekitaks tugeva meeskonnavaimu nii tööl kui tööväliselt. Ja otse loomulikult toetavad nad töötajate eraelu ja isiklikku arengut, võimaldades nii palgalisi vabu päevi, tööreise, paindlikku töölkäimise graafikut kui tööd kodukontorist.“

Unistuste Tööandja 2017 kuulutatakse välja 8. veebruaril Unistuste Tööandja nime kandval konverentsil Mektorys. Konkursi žürisse kuuluvad Lauri Tabur (Smartgrow tegevjuht, „Unistuste tööandja 2013“ võitja, Anneli Ohvril (EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuht), Häli Mändmaa (LHV Pank AS personalijuht, „Unistuste tööandja 2014 võitja“), Ene Olle (PARE tegevjuht), Renita Käsper (CV Keskuse värbamisosakonna juht).

Unistuste tööandja tiitlid on võitnud 2013 aastal Sisekaitseakadeemia, 2014 aastal LHV Pank AS, 2016 aastal Teaduskeskus AHHAA.