Vähe või palju? Kui palju läks Tehnikaülikoolile maksma nimekuju TalTech kasutusele võtmine?

Proovisime ning saimegi teada. Esmalt täpsustati meile veelkord seda, et ülikool ei ole nime vahetanud. Pressiesindaja Krõõt Nõges, kes Ärilehele vastas on siiski nüüdsest TalTechi pressiesindaja. Ta selgitab, et TalTech kasutuselevõtmine annab ülikoolile lühendi TTÜga võrreldes parema rahvusvahelise arusaadavuse, sobitub tehnikaülikoolide traditsioonidega ning kajastab ka ülikooli kiiret arengut -- oma seadus, uus struktuur ja põhikiri, õppekavade reform, tenuurisüsteemi kasutusele võtmine, tööstusdoktorantuur ning ulatuslik rahvusvahelistumine nii tudengkonna kui teadlaste seas.

„Uus lühinimi on Eesti avalikkuse poolt ja ülikoolis hästi vastu võetud ning eriti hea meel on, et tagasisidet tudengitelt on väga hea," ütleb Nõges.

Aga siiski, milline on sellise sammu hind? Esmalt uus visuaalne identiteet ning selle välja töötamine. See läks maksma 28 500 eurot pluss käibemaks.

TalTechi erinevates ruumides pidi vahetama ära logo. Uue logo said nõukogu saal, aula, auditooriumid, peasissepääsu telliskivisein ning kõnepuldid. See kõik läks maksma 4750 eurot. Juubeliga seoses toimunud uue majaesise viidasüsteemi muutusele on kulunud 10 000 eurot. Kaks uut lippu maksid 192 eurot, millele lisandus ka käibemaks.

Niisiis läks lühinime kasutusele võtmine kokku maksma ligi 43 000 eurot.