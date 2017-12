Varem PBK-st reklaami ostnud Swedbank otsustas sellest loobuda

Swedbank loobus Venemaa telekanalilt Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) reklaami ostmisest, põhjendades seda üheltpoolt arvamusliidrite argumentidega ja teisalt teiste kanalite soodsamate tingimustega. SEB ja LHV kinnitusel nemad Vene propagandakanaleilt reklaami tellinud ei ole, kirjutab ERR.

Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Kristel Peterson ütles ERRile, et PBK-st reklaami tellimisest loobusid nad juba mõnd aega tagasi ning peatselt teevad seda ka RTR-i puhul, kus praegu jookseb veel mobiilipanga reklaam.

Üheltpoolt on tema sõnul otsuse taga meedias arvamusliidrite väljendatud argumendid. "Teisalt pakuvad teised kanalid võrreldes PBK-ga ka soodsamaid tingimusi ja täpsemat sihtrühma. Swedbank ostab reklaamipindasid ja -minuteid üldjuhul valmispaketina meediaagentuuri kaudu, kes omakorda paneb paketi kokku vastavalt sihtrühmapõhisele ülesandepüstitusele," selgitas ta.

Peterson märkis, et Vene telekanalitelt ostetud reklaami osakaal panga turunduseelarvest on olnud marginaalne. Kampaaniate lõikes see kõigub, aga jääb keskeltläbi mõne protsendi juurde.

Alternatiivina kavatsetakse osta reklaamiminuteid näiteks TV3+ telekanalist ning kasutada aktiivselt ka panga enda kanaleid nagu infokirjad, sotsiaalmeedia ja blogi, mis on nii eesti- kui venekeelne.

LHV pole enda reklaamimiseks Vene telekanaleid kasutanud ning panga kommunikatsioonijuht Priit Rum kinnitas, et seda pole plaanis ka edaspidi teha.

SEB kommunikatsiooni- ja turundusjuht Silver Vohu ütles samuti, et panka küsimus Vene kanalite kaudu populaarsuse otsimisest ei puuduta ja nad ei ole pidanud teemat kaalumagi, sest telereklaami nad ei osta.