Värske uuring: Eesti turundus- ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate agentuuride maastiku kõige suuremad tegijad on just nemad

Värske uuring "Turundusagentuuride maine & klientide rahulolu 2017" selgitas välja, kes on hetkel turundus- ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate agentuuride maastikul kõige suuremad tegijad, mille poolest tänased maineliidrid silma paistavad ja mille alusel valivad turundajad endale agentuure.

Uuringu järgi hindavad kliendid agentuuri valimisel kõige olulisemaks agentuuri võimekust olla turundusjuhtidele strateegilisteks partneriteks. Väga oluliseks peavad kliendid ka loovust, samas kui hinnatase mängib suhteliselt väiksemat rolli. Pigem on hea maine seotud kõrgema hinnaga. Projektijuhtimise kvaliteet ning tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamine on samuti olulised, kuid sellega Eesti agentuuridel klientide hinnangul suuri probleem pole.

Huvitava faktina selgus uuringust ka tõsiasi, et absoluutnumbrites kõige kõrgemaid hinnanguid anti väiksematele ja vähemtuntud agentuuridele. Uuringu teostanud Kantar Emori uuringuekspert Mari-Liis Eensalu märkis, et sageli suudavad just väiksemad tegijad pakkuda personaalsemat lähenemist ja suuremat tähelepanu oma klientidele. „Uuringu tulemused näitavad, et väljakutseks on samade teenindusstandardite hoidmine suuremaks kasvamisel," nentis ta.

Kantar Emori teostatud uuringu tellis Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL). Liidu tegevjuht Lola Tehver lausus, et uuringu eesmärgiks oli eelkõige saada vahetut tagasisidet oma agentuuri klientidelt. Ta märkis, et kuna viimasest sarnasest uuringust on möödunud juba kümme aastat, on selle aja jooksul toimunud palju muudatusi - muutunud on nii kliendid kui ka agentuurid.

Loe veel

"Üldises plaanis on keeruline asetada ühte pingeritta agentuure, kus täna töötab kolm inimest ning teisalt agentuure, kus töötajad 20 ja enam. Klientide ootused agentuuridele on erinevad ning loovusele ja strateegilisele partnerlusele seatakse samuti erinevad ootused. Kui ühe kliendi jaoks on strateegiline partner see, kes aitab ühe ürituse läbi viia, siis teise jaoks on strateegial hoopis teine mõõde," selgitas Tehver.

"Soovime säilitada järjepidevust ning ka järgmisel aastal uuesti uurida, mida meie partnerid meist arvavad ja ootavad," lisas Tehver.

Uuringu tulemusena hinnati Eesti mainekaimaks reklaamiagentuuriks Refleks, kõige mainekamaks disainibürooks AKU ja mainekaim üritusturundusagentuur on ID Production.

Kõige tuntum reklaamiagentuur on Tank, tuntuim disainibüroo on Velvet ja tuntuim üritusturundaja on Orangetime.

Parimaks strateegiliseks partneriks reklaamiagentuuridest peeti Optimisti, disaini valdkonnas Velvetit ja üritusturundusvaldkonnas Acer Eventsi.

Loovuse tippu jagavad reklaamiagentuuridest Tabasco ja Optimist, disainibüroona on klientide meelest loovaim AKU ja üritusturundusvaldkonnas Jolos.

Uuringu käigus paluti klientidel anda hinnang ka Kuldmuna reklaami ja loovuskonkursi olulisusele nende igapäevatöös. Selgus, et 68 protsenti turundajatest pidas enda poolt läbi viidud kampaaniaga Kuldmuna konkursil auhinna võitmist küllaltki või väga oluliseks. Iga kuues pidas seda erakordselt oluliseks.

Novembri alguses valminud uuringule vastasid Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu (ETKAL) 26 liikmesagentuuri kliendid, kokku 215 Eesti turundusvaldkonna otsustajat. Hinnatavate agentuuride loetelusse oli lisatud ka kaheksa ETKALisse mittekuuluvat agentuuri. Lisaks oli igal vastajal võimalik lisada ka oma koostööpartner - juhul kui toda juba ette antud nimekirjas ei olnud.