Veiko Ristissaar: e-turundaja on justkui Hunt Kriimsilm 100 erineva tööülesandega

Kindlasti ei ole kõik projektid edukad ja nendest peabki õppima ning tegema omad järeldused. Valusaid õppetunde on mitu, kuid peamiselt on need seotud kommunikatsiooni, eelduste ja oletustega. Samas tuleb tunnistada, et tihtipeale olen ise ka ennast üle hinnanud ja seetõttu on mingi projekti läinud kehvasti ja ei ole tulemust saanud. Näiteks saab tuua e-posti turundusprojekti, kus tegime enne seda hea eeltöö (kujundus, listid jms), kuid kahjuks jäi paar kohta linkimata ja seetõttu ei saanud klõpsata. See tõmbas omakorda tulemuse alla ja kokkuvõttes kampaania tulemus oli ikka kehva.

Mis Teile endale e-turunduse valdkonnas kõige rohkem põnevust valmistab?

Jällegi väga hea küsimus. Mind motiveerib eelkõige just digiturunduse kiire areng ja lõputud võimalused. Täna võib sotsiaalmeedia reklaamiga saada hea kasumi, kuid

homme peab juba virtuaalreaalsuse lahendusi ja tehisintellekti kasutama. Lisaks valmistavad tohutult põnevust kõikvõimalikud uued projektid ja ülesanded, mida saab iga kord eri nurga alt lahendada. Kokkuvõttes võib öelda, et väljakutsed ja toredad inimesed on need, mis panevad silma särama.