Vene agentuur pakub jalgpalli MMi eel restoranidele võltsarvustusi

Venemaa turundusagentuur pakub jalgpalli MMi linnade restoranidele abi võltsarvustuste kirjutamisel, et tõsta söögikohtade asetust TripAdvisoris.

Turundusagentuur Bacon Agency kinnitab, et suudab TripAdvisori algoritmi üle kavaldada ning kirjutada võõrkeelseid positiivseid arvustusi, et välismaised jalgpallifänne köita, kirjutab Reuters.

„Mida teha, kui teie söögikohas ei ole varem ühtegi serblast või rootslast käinud ning oma arvamust avaldanud?“ küsib agentuur jalgpalli MMi ühe võistluste toimumiskoha Jekaterinburgi restoranidele saadetud brošüüris. „Te kirjutate need arvustused ise!“.

35 000 rubla (umbes 570 dollari või 490 euro) eest lubab agentuur kohta TripAdvisori TOP10s. „Pakume abi , et turistid leiaksid teid ning jätaksid oma raha just teile,“ kirjutab agentuur.

„Me suudame leida edetabeliga manipuleerimise katsed,“ kinnitab TripAdvisor. „Meie uurimismeeskond on proaktiivne ning raha eest võltsarvustuste pakkujate tabamisel väga efektiive,“ kinnitavad nad.

Võltsarvustused on laialt levinud, kuid on tavatu, et sellega seotud ettevõte oma plaanidest nii avalikult räägib.