VIDEO | Aasta Reklaamiagentuuri tegevjuht: kliendid kipuvad agentuure tagasi hoidma. On hea kui lastakse teha

Reedesel Kuldmuna galal pärjati Aasta Reklaamiagentuuriks Optimist. Nad said 2017. aasta tööde-tegemiste eest ka 13 auhinda ehk muna. Ärilehe Turundus oli kohapeal ja võttis vaid mõni minut peale võidu välja kuulutamist intervjuu Optimisti tegevjuhilt Magnus Lužkovilt. Tema sõnul hoiavad tihti kliendid reklaamiagentuuri tagasi ega lase teha seda, mida need sooviks. Optimistil on klientidega vedanud.

Miks selline võimas tulemus? „See on tänu sellele, et meil on olnud kliente, kes meil on lasknud teha. See on väga levinud, et kiputakse agentuuri natuke tagasi hoidma. Osad kliendid lasevad teha ja see tavaliselt toimib kõige paremini," ütles Lužkov. Vaata videost, mida teist aastat järjest Aasta Reklaamiagentuuriks valitud Optimisti juht veel rääkis.