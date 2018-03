Reedesel Kuldmuna galal valiti Aasta Üritusturundusagentuuriks Jolos. Ärileht võttis ette ettevõtte firma projektijuhi ning partneri Tanel Lillepalu ja küsis, kuidas nad ise möödunud aastale tagasi vaatavad ning mida toob 2018. aasta. Lillepalu ütleb, et neil läheb hästi sest majandusel läheb hästi, aga siiski on nad täpselt nii head kui õnnestunud on olnud nende viimane projekt.