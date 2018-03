VIDEO | Eesti reklaamimaastiku esipaar. Üks juhib üht, teine teist kõva agentuuri

Kärt ja Urmas Villmann on Eesti reklaamiringkonnas kõvad tegijad. Üks on agetuuri Angels juht, teine Kontuur Leo Burnetti loovjuht ja juhatuse liige. Sel aastal jäi auhindade jagamisel peale Kärt, kuid Urmas on tõenäoliselt Eesti reklaamiajaloo edukaim munakoguja. Ta isegi ei tea täpselt, kui palju tal neid on. Nagu nad ise ka videos ütlevad - ühel aastal jääb peale üks abikaasa, teisel teine.

Villmannite agentuuride kontosse tuli sel aastal 13 eri karva muna, 12 neist Kärdi juhitavasse Angelsisse. Perekonna loo teeb põnevamaks see, et tütar Anna-Liisa Villmann töötab konsultandina agentuur IDEA PR-osas. Videost saate näha-kuulda, kui palju Villmannid omavahel reklaamijuttu ajavad ning kas neis vimma ei teki, kui üks liiga palju auhindu võidab. Vaatame ka, mille eest nende agentuurid sel aastal auhindu võitsid. Võib öelda, et Angelsi tuules sai näiteks Aasta Kliendiks Viru Keskus. Kontuur Leo Burnett Hõbe - reklaam, raadioreklaam - Hinnaoperatsioon, entusiasm. Angels Kuld - reklaam, välireklaam, Kanna staari moodi (Viru Keskus) Kuld - reklaam, otsereklaam, masspostitus, kanna staari moodi (Viru Keskus) Hõbe - Reklaam, suur teenusekampaania - Kanna staari moodi (Viru Keskus) Pronks - reklaam, trükireklaam, Kanna staari moodi (Viru Keskus) Hõbe - reklaam, trükireklaam, jõuluvormis (Viru Keskus) Hõbe - reklaam, välireklaam, jõuluvormis (Viru Keskus) Hõbe - Suhtekorraldus/Integreeritud kommunikatsiooni kampaania - Koo end ajalukku (koos Baltic ID-ga) Pronks - reklaam/väike teenusekampaania - Koo end ajalukku (koos Baltic ID-ga) Pronks - suhtekorraldus/sündmuste kommunikatsioon - Koo end ajalukku (Baltic ID) Pronks - disain, keskkonnadisain - Nordea kontserdimaja Pronks - reklaam, välireklaam, erilahendus - Konteiner on COOL Pronks - reklaam/meedia loov kasutus - Konteiner on COOL