VIDEO | Kas jõuab ka Eestisse? McDonald's toob tagasi ajaloo ühe suurima läbikukkumise

Kiirsöögikett McDonald's testib valitud söögikohtades burgerit nimega Archburger, mis on tehtud värskest veiselihast. Tegemist on tootega, mille turundamisse pani McDonald's 90ndatel väga suure rahasumma, aga seda tabas täielik läbikukkumine, kirjutab Business Insider.

McDonald's katsetab Archburgerit seitsmes restoranis Oklahomas ja Texases. Nii on esimest korda peale 1990ndaid tagasi ka Archi nimeline kaste. See on sinepi ja majoneesi kombinatsioon, mille McDonald's tõi esmakordselt klientidele koos Arch Deluxe burgeriga. See oli burger, mis oli mõeldud täiskasvanud ja targematele klientidele. Aasta siis oli 1996.

McDonald's pani Arch Deluxe'ile kampaaniat tehes magama 150-200 miljonit dollarit. Toona oli see kalleim kampaania, mida ükski kiirsöögikoht teinud oli. Toona arvasid firma juhid, et uus burger teeb 1996. aastal miljardi dollarilise käibe. Toodet müüdi hinnavahemikus 2.09 kuni 2.49 dollarit, mis oli kallim kui teised burgerid. Kliendid ei võtnud seda omaks ning 90ndate lõpus võeti burger müügilt.

Kerime aastasse 2018 ning McDonald's proovib uuesti. Nüüd on nende sihiks gurmee-sõbrad. On ju veiseliha burgeri vahel värske. Hind on seekord aga mõistlikum ning algab 2,19 dollarist (selle eest saad saia vahele ka juustu, hapukurgi, sibula ja Archi kastme). Big Mac maksab seal maal reeglina 3,99.

„Me jätkame lati tõstmist nii uute toodete kui uute brändikogemuste pakkumisega," ütles McDonaldsi esindaja Becca Hary.

Vaata artikli päisest ka Archburgeri videot, kus tüdruk saab aru, et poisid saavad tõesti hiljem täiskasvanuks kui tütarlapsed. Võib-olla oli burgeri läbikukkumise põhjuseks just see teos.