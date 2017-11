VIDEO | Kisub emotsionaalseks. Eestiski tegutsev pood otsustas oma jõulustrateegiat muuta

Debenhams, mis mõni aasta tagasi tuli ka Eesti turule, otsustas sel aastal vaimustada inimesi südamliku jõulureklaamiga, millega kaasneb ka selgelt eristuv jõuluperiood nende kauplustes ja kohvikutes, kirjutab Marketing Week. Järgnev jutt käib Suurbritannia kohta, aga midagi on ehk kõrva taha panna ka meil.

Debenhams otsustas valida natukene johnlewisliku tee ning lasi oma selle aasta telereklaamina välja teose, mis peaks inimesi „võrgutama ja inspireerima". Nad ehitasid oma reklaami üles 1697. aasta tuhkatriinu loole.

Reklaami loojaks on J. Walker Thompson London ja nagu mitmed teised jõulureklaamid on ka nende esilinastus plaanis täna õhtul. Kaasa mängib, küll väikeses rollis, ka üks Hollywoodi staar. Vaadake videost, kes see on.

Debenhams on varem kasutanud väga edukat strateegiat, mis baseerub fraasile „Found it" ehk „Leidsin". Nende turundusdirektor Richard Cristofoli sõnul oli see väga efektiivne, aga vajaka jäi just emotsionaalsest tasandist.

„"Leidsin" töötas hästi pragmaatikute peal ja kinginimekirja koostajatele, aga emotsioonide puudumine ei suutnud inimesi piisavalt kaasa haarata. Brändile on tänapäeval oluline emotsionaalne sidumine," ütles ta.

Ta lisas, et tänapäeval on ootus, et kõik brändid, aga eriti jaeketid, looks jutustusi, et pakkuda meelelahutust. Me ei olnud varem selles mängus. Selle aasta kampaania on üles ehitatud „Leidsin" algsele ideele, aga lisab sellele maagilisust ja veetlust."

Et seda reklaami promoda, plaanib Debenhams keskööst alates YouTube'i „üle võtta" ning reklaami täisversioon hakkab teleekraanidel jooksma mitmel järgneval nädalal. Seda näeb ka digitaalses meedias. Kampaania osaks on ka prindireklaam ja välireklaam. Kõige vingem on aga, et see tuuakse ka poodidesse.

Kauplustes leiavad aset „kell lööb 12" momendid, kus klientidele jagatakse keskpäeval erinevaid üllatusi alates tasuta kinkekaartidest, tasuta lõunatest Debenhamsi restoranides või tasuta kohvist.

Lisaks sellele võid sa ulatada poe töötajale kinkide nimekirja ning lasta end lõdvaks, kuni sulle need nina alla tuuakse.

„Kliendid ütlevad meile, et kui nad on juba võtnud vaevaks tulla kesklinna, parkida auto ja astuda poodi sisse, et me siis tänaks neid sellega, et pakume neile kogemuse, mida nad mujalt ei saa," ütles Cristofoli. „Lihtsalt papitükkide laest alla riputamine ei aita."

Samal ajal on Suurbritannias jõulude eel seis keeruline. Peamistel kaubatänavatel kardetakse, et majanduse keeruline seis, mured seoses Brexitiga, inflatsioon ja intresside suurenemine muudavad perioodi karmimaks. Cristofoli ütleb, et inimesed küll jälgivad kulusid tähelepanelikult, aga see ei tähenda, et nad ostaks odavat. Debenhamsi üks populaarsemaid kaupu seal riigis on 80 naela maksev Ted Bakeri lastemantel.

Debenhamsi koostöö agentuuriga JWT on selle kampaaniaga ka läbi saanud. See kestis 8 aastat. Debenhams otsib parasjagu uut partnerit. JWT proovis ka, aga Debenhams ei soovi enam loovagentuuri teenust vaid ettevõtet, mis aitaks nende brändi arendada laiemalt.

„See kuidas kliendid tänapäeval brändidega samastuvad on dünaamilisem ja muutlikum kui kunagi varem. Meie suhe agentuuriga ei ole ainult reklaamid ja televisioon. Meil on vaja agentuuri, mis suudab töötada mitmel suunal, muuhulgas ka meie majasiseste loovmeeskondadega, et tagada järjepidevust."