VIDEO | Maailmas avaldatakse emotsionaalseid jõulureklaame. Meenuta üliedukat Eesti kampaaniat, mis samuti silma vesiseks teeb

Praegu on periood, kus maailma suured ja vägevad toovad avalikkuse ette selle aasta jõulureklaamid. Neid telereklaame oodatakse väga. Eriti legendaarne on John Lewis oma tihti üliemotsionaalsete ja südamlike lugudega. Nende tänavust lühilugu võid vaadata siit. Eelmise aasta jõulude eel lõi Eestis laineid kohalik kampaania, mille mõtlesid välja meie omad loovgeeniused agentuurist Optimist Creative. Sellest sai üks Eesti ajaloo võimsamaid ja viraalsemaid kampaaniaid, mis ei jäta külmaks küll ühtegi vaatajat.

Optimisti loodud kampaania keskne idee oli leida üles need inimesed, kes mööduvatele rongidele lehvitavad, saada nendega tuttavaks ja näidata kõigile, kui toredate inimestega on tegemist. Nende poolt koduväravas öeldud sõnumid toodi rongidesse, et kutsuda sõitvaid inimesi neile möödaminnes tagasi lehvitama. Ühele lehvitusele vastavad sajad ja tuhanded lehvitused.

Kampaania Lehvita Tiiule! Tulemus oli see, et ilma meediaeelarveta jõudis see poole Eesti rahvastikuni. Kampaania klippe vaadati sotsiaalmeedias üle 200 000 korra ja üleriigiline meedia kajastas kampaaniat 25 korral.

Optimist Creative partner ja loovjuht Magnus Lužkovi sõnul pääses nende „Lehvita Tiiule!" kampaania ainsa Baltikumi tööna Cannes'i Lionsi finaali ja võitis nii Kuldmunal kui Eurobestil PR-kategooria kulla.