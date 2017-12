VIDEO: Mööduva aasta üllatavaim kampaania, mis ajas Google'i närvi ja pani naljahambad tegutsema

Kiirsöögikett Burger King üllatas mööduval aastal oma kampaaniaga „Google, Home of the Whopper" ehk „Google, Whopperi kodu". Marketing Weeki aasta tagasivaates on see teeninud eraldi äramärkimise kui aasta innovaatiliseim lahendus. Mida siis kampaania loonud turundusagentuur tegi?

Tähelepanu on brändide jaoks ülioluline ning innovaatilisus on üks märksõnadest, millega on võimalik teistest eristuda. Burger King saavutas selle oma „OK Google" trikiga, mille mõtles välja agentuur David.

Tegemist on 15-sekundilise reklaamiga, mis jõudis enne YouTube'i ja siis USA teleekraanidele. Selle mõte oli aktiveerida üha enam kodudes leviv Google'i nutikõlar Google Home. See täidab nimelt häälkäsklusi. Reklaamis kõlab küsimus „OK Google, what is the Whopper burger" ehk "OK Google, mis on Whopperi burger". Sellele vastuseks hakkasid Google Home'i kõlarid lugema ette Whopperi koostisosi toote Wikipedia lehelt, mis oli spetsiaalselt reklaami tarbeks loodud.

See ei olnud esimene kord, kui televisioonis kõlav jutt on pannud nutikõlari vastama, aga see oli teadaolevalt esimene kord, kui kampaania loojad on seda teadlikult teinud. Ja inimeste reaktsioon oli meeletu. Sotsiaalmeedias sai reklaam väga palju kriitikat. Esile kerkis privaatsuse teema ning ka see, et kas on ikka õige, et üks bränd sel moel sulle koju tungib.

Google ja Wikipedia ei olnud samuti rahul. Google leidis võimaluse, kuidas Home ei reageeriks reklaamis kuuldule ning Wikipedia kustutas täiendused, mis olid Whopperi lehele tehtud. Lisaks panid nad lehe lukku, et sinna enam täiendusi teha ei saaks. Miks nii?

Viga plaanis

Reklaam pakkus küll palju kõneainet, aga koheselt jagasid kavalpead ära, et sellega on võimalik manipuleerida, sest Wikipedia lehekülge sai toimetada. Nii hakkasid naljahambad sinna lisama lauseid nagu "Whopper on burger, mille sisuks on 100% rotid ja ära lõigatud küüned" või "...mille sisuks on 100% keskmise suurusega laps" jne jne. Niisiis oli eekõige Burger Kingi enda huvi, et lehekülge enam toimetada ei saaks.

Tõi siiski edu

Vähem sai reklaami puhul tähelepanu nutikus, mis selle taga peitus ning see, kuidas kasutati ära uut hääletuvastustehnoloogiat. See võis olla ennekuulmatu ja pealetükkiv, aga selle taga oli ka kavalus. Ja reklaam saavutas täpselt selle, mida Burger King soovis - pani inimesed rääkima. Burger King sai seetõttu ka „aasta kreatiivseima turundaja" tiitli Cannes'i reklaamfilmide festivalil. Lisaks said nad ka otseturunduse Grand Prixi.