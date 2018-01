VIDEO: Ossinovski pole üksi. Britid võtsid ette suurejoonelise laste tervise edendamise kampaania

Briti valitsuse vaste Eesti Tervise Arengu Instituudile ehk Public Health England (PHE) on alustanud suure kampaaniaga, mis võitleb snäkkide söömise vastu. Ühe osana pakutakse vanematele vautšereid, et teatud tervislikke toiduaineid odavamalt saaks, kirjutab Marketing Week.

PHE soovib lapsevanemaid julgustada, et need aitaks oma lastel süüa tervislikumaid ning koguseliselt vähem snäkke. 4,5 miljoni naelase eelarvega Change4Life kampaania keskendub esmakordselt just sellele probleemile. Vanemad ja lapsed peaks järgima mantrat „Otsi 100-kalorilisi snäkke, maksimaalselt kaks tükki päevas".

PHE uuring näitab, et pool briti laste suhkrust tuleb ebatervislikest snäkkidest ja suhkurdatud jookidest. Keskmiselt tarbib briti laps vähemalt kolm ebatervislikku snäkki ja suhkurdatud jooki päevas. Umbes iga kolmas tarbib neli või rohkem.

PHE väitel on laste lõunasöögikarpe tabanud „snäkifitseerumine". Lapsed söövad söögikordade vahel rohkem ning lõunasöögist on saanud „ebatervislikke snäkkide kogum". Seejuures on suurim kurja juur suhkur ning terviseorganisatsioon loodabki, et uudne lähenemine aitab inimeste tähelepanu võita.

„Suhkur on endiselt see suur teema, millest me lapsevanematega rääkima peame. Me oleme suhrule keskenudud juba mitmendat aastat, niisiis tuleb selles debatis leida uusi viise. Ei saa öelda kogu aeg vaid samu asju nagu seda et teie laps sööb liiga palju suhrut. Sellise avaliku kampaania sõnumid võivad saada lihtsalt tapeediks kui sa kogu aeg sama sõnumit kordad," ütles PHE turundusdirektor Sheila Mitchell Marketing Weekile.

Et vanemaid kaasa tõmmata pakutakse valitud kauplustes neile erilisi pakkumisi teiste seas puu- ja juurviljale. Soodustust võimaldavaid vautšereid jagatakse selleks, et oleks võimalik odavamalt osta madala suhru sisalduse või üldse suhkruvabasid tooteid.

PHE pakub soodustust ka hambaharjadelt, et võidelda laste hammaste olukorra halvenemise vastu.

Kampaania osadeks on uus telereklaam, milles osalevad juba tuntud Change4Life tegelased. On ka raadio- ja digireklaami, millele lisanduvad sotsiaalmeediareklaamid ning välireklaamid. Viimased paigutatakse supermarketite lähedale, et tuletada „kaks snäkki päevas" mantrat lapsevanematele meelde.

Lisaks trükitakse 3,6 miljonit lendlehte, mida hakatakse jagama algkoolides ja mujal. Lisakampaania, mis keskendub täiskavanute enda snäkitarbimise probleemile algab märtsikuus.

Change4Life programm alustas 2009. aastal. Kui küsiti, kas kampaania on seni ka mingeid pikaajalisi tulemusi kaasa toonud, ütles Mitchell: „See on 100 000 dollari küsimus". Ei ole võimalik näidata midagi käegakatsutavad, et just selline kommunikatsioon vähendaks laste rasvumist, siis kaasamise tase on olnud väga positiivne."

„Be Food Smart" ja „Sugar Smart" mobiilirakendusi on alla laetud enam kui kolm miljonit korda. Samal ajal näitavad küsitlused, et usk sellesse brändi, selle meeldivus ja sellest aru saamise näitajad on 90% lähedal. Üle 200 ettevõtte on selle aja jooksul omapoolset tuge andnud 81,6 miljoni naela eest.

Saiakestest küll otseselt juttu ei ole, aga eks ole seegi osa Brittide kampaaniast.

Huvitaval kombel ei ole reklaam veel sotsiaalmeediakanalitesse jõudnud. Vaadake seda seni siit.