VIDEO: Värske Eesti pank otsustas teha Eestis harva esineva kampaania. Kas paneb mõtlema ja toob pisara silma?

Täna sai alguse Coop Panga kampaania, mille kroonijuveeliks on telereklaam, milles kasutatakse storytellingut. Eestis ei tee ettevõtted just tihti selliseid reklaame, mis oma pikkuselt ja sisult on kahtlemata eriline teos. Kas poeb hinge ja paneb mõtlema?

Kampaania taga on Optimist Creative ning selle üks omanikest, loovjuht Magnus Lužkov kirjeldas kampaaniat ja kliendi mõttemaailma nii: „Bränd ei pea olema nagu potilill või väljendama ennast ainult müügihõigetega. Brändid on nagu liidrid - nad saavad ka olla millegi poolt või vastu. Hoolida kellestki või reageerida ümberringi toimuvale. Sekkuda, muuta elusid. Täiesti uue mineku sisse saanud Coop on andnud lubaduse teha inimeste elu paremaks igas Eestimaa nurgas. Nii kauplusteketi kui pangana. Isegi kui see tähendab vahel raskete ja tundlike teemade käsitlemist, nagu seda on meie Soomes töötavad rändisad, annab see loodetavasti paljudele jõudu ettevõtlikumalt mõelda ja tegutseda."