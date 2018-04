VIDEOD | Eestile 5 auhinda: Ida-Euroopa suurimal reklaamifestivalil pärjati ka meie tegijaid

Rivo Räim, Loovagentuur Newton

Sotsiaalkategooria temaatikad laienevad aasta-aastalt väga jõuliselt ja see ei ole White Square festivali eripära vaid see on üldine suund - ühiskonnas tuuakse püünele pidevalt uusi teemasid ja vaatenurki ning neist paljusid proovitakse lahendada kommunikatsiooni ja teavitamise tasemel. Ehk traditsioonilised vesi, AIDS, vanemateta lapsed, kliima ... kõrvale või neist isegi mööda on läinud uued teemad - väärtused, suhted nii laste-laste, laste-vanemate, vanemate-vanemate, meeste-naiste jne vahel. Võrdsus, autoriõigused, omade toetamine olümpial jne. Lisaks tahab kommerts paista välja võimalikult sotsiaalne, et seeläbi jõuda nn "puhtamalt lehelt" inimeste südametesse. Žüriitöös paistis see silma aruteludega, et millised tööd sellesse kategooriasse üldse klassifitseeruvad ja päris mitmed kõrvaldasime sealt seepärast, et kommertshuvide "kõrvad" paistsid liiga tugevalt välja.

Tööde tase on ebaühtlane st on väga häid ja laias maailmas läbilöögivõimelisi töid ning täielikku saasta. Viimase eest selles kategoorias hoolitseb paljuski riik, kes saab esitada omi töid tasuta ja seda nad ka kasutavad. Need tööd ei kajasta kindlasti Valgevene agentuuride taset, sest väidetavalt agentuurideni need tellimused ei jõua ja kes on nende tööde tundmatu autor, jäi veel vaatamata minu püüdlustele saladuseks. Kuid ka siin on positiivne pool olemas, sest 3-4 aastat tagasi samas žüriis olles oli riigi tööde tase veelgi madalam st festival täidab selles osas oma eesmärki ja aitab kõigil paremaks saada.

Kategooria voidutöö läks Ukraina agentuurile Agama Digital Group, kelle lahendus tegi annetamise lihtsalt ja selle olulisuse inimesele mõistetavaks. Ehk hea kombo emotsionaalsest ja tehniliselt tervikust.

Teemaks paraku sõda ja sellest ollakse festivali tervikut vaadates üheltpoolt väsinud ja teisalt ollakse sellega kahjuks harjutud.

Ionel Lehari, Identity

See aasta oli juubeliaasta, WS toimus kümnendat korda. Tavapäraselt domineerisid auhinna saajate seas Venemaa agentuurid, kelle seast kuulutati aasta agentuuriks Voskhod, kes on seda olnud varemgi. Võidukad olid tööd, mis baseerusid julgel ideel, puudutasid asotsiaalset närvi ning olid tehnoloogiliselt kaasaegsed, digitaalseid võimalusi maksimaalselt ära kasutav. Festivali raames toimus ka AKMA ehk Valgevene Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu korraldatud teine erikongress "Territooriumi bränd. Best practice" kus EV100 võitis esikoha visuaalse identiteedi kategoorias, seda Venemaa turismibrändi ees, mis omakorda võitis esikoha logo kategoorias. Need olid ka ainukesed esikohad seal konkursil.

Kristjan Oden, Tank

White Square on Ida-Euroopa suurim reklaamifestival, mida peeti tänavu 10ndat korda. Rahvusvaheline žürii hindas töid Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Bulgaariast.

Disainitööde üldine tase oli võrdlemisi tagasihoidlik, kuid need vähesed väga head tööd tõstsid auhindade väärtust.