VIDEOD | Ivo Linna esimesed reklaamid toovad naerupisara silma. Kuidas enam kui 20 aastat tagasi nooblit toidukohta reklaamiti?

Kui rääkida reklaamiinimestega, siis kuuleb ikka, et küll see Ivo Linna on ikka hea inimene. Tema juba naljalt "ei" ei ütle. Ta on ikka nõus osalema ja isegi nö pulli tegema. Tema ühed esimesed reklaamid on puhas kuld ja kahtlemata lõbus vaatamine.

Videos on järjestikku kolm teost, millest kaks esimest on 90ndate Rakvere Lihakombinaadi reklaamid ning viimane toonase popi toidukoha West Endi promoteos. Viimases näeb täitsa vahvat näitlejate plejaadi. Kui tuju kehv, siis peaks need tuju paremaks tegema küll.Hea lugeja, kui sul on arhiivis vanu, taasiseseisvunud Eesti algusaegade reklaame, siis anna teada tanel.saarmann@arileht.ee