VIDEOD | Liiga ilusad teosed? Millised on selle aasta mõjukamad jõulureklaamid? Kas kõige olulisem aspekt on tõesti ära unustatud?

Kanta Millward Browni (KMB) poolt tehtud uuring näitab, et Amazoni jõulukampaania on selline, mis kõige suurema tõenäosusega viib ostuotsuseni, kirjutab Marketing Week.

Brändi väärtust hindav ettevõte KMB teatas, et ehkki John Lewise „Moz the Monsteri" telereklaam sai tõenäoliselt meedias kõige enam tähelepanu, siis Amazoni „Give" kampaania paneb kõige enam tarbima.

Uuring vaatles 17 selle jõuluaja „enim kõneainet pakkunud reklaami" ning aluseks võeti 12 aspekti. Teiste seas oli veenmine, meelelahutuslikkus, kaasamine, originaalsus ja meeldivus. Üldkokkuvõttes oli kõige tugevam Amazon. Nemad saavutasid esikoha 7 aspekti puhul. Veenmise osas saavutas Amazon (3,78) napi esikoha Aldi „Kevin the Carroti" (3,72) ja Argose (3,47) „Ready For Take off" ees. Legendaarne ja alati jõulude eel oodatud John Lewise reklaam tuli selles kategoorias vaid 13. kohale. Vaid Asda, Sainsbury's, Waitrose ja House of Fraser said hullema tulemuse.

„John Lewis on sel aastal märgist mööda lasknud," ütles KMB turundusjuht Jane Bloomfield „Peasüüdlane on just idee ise. Jutt ei ole piisavalt veenev ja sel ei ole tugevat lõppu. Seal ei ole midagi uut ja teistsugust. Sel ei ole ka nii tugevat seost jõuludega nagu varasemate aastate reklaamidel," ütles ta.

Ta lisas, et põhjus, miks Amazonil ja Argosel nii hästi läks on see, et nad on suutnud tugeva jutustuse liita selge kasuliku sõnumiga, mida ei suruta meile peale. See on põimitud haarava loo sisse. See tundub olevat just see maagiline kombinatsioon."

Loe veel

Nauditavuse kategooria võitis Aldi (4,03), teiseks tuli Marks & Spencer (3,98) ning kolmandaks Morrisons (3,66). Viimased kolm olid House of Fraser (2,94), Saisburys (3,05) ja Lidl (3,05).

Sel aastal valis Sainsburys varasemast suurejoonelisest reklaamist erineva lahenduse. Nad otsustasid fookuse seada laulvatele klientidele. Kuna ka nende meelitamamise kategooria tulemus oli samuti keskmine (3,03), siis tundub, et nende strateegia ei pruukinud töötada.

Lidl on viimastel aastetel justnimelt silma paistnud sellega, et nende reklaamid on kõige tõenäolisemad, mis „panevad inimesi ostma". Seekord on nad lati alt läbi jooksnud. Originaalsuse eest saadi näiteks vaid 2,98 punkti. Taha jäävad vaid Asda (2,95) ja House of Fraser (2,84).

John Lewis sai kõige madalama skoori (2,63) kategoorias „annab mulle uut infot". Bloomfield usub, et kuna „Moz the Monsteri" reklaam sisaldab vähe toote- või teenusepõhist infot, siis võib see neile kätte maksta.

„Kui bränd keskendub vaid suurepärase loo jutustamisele, aga unustab iseenda rolli või neil ei ole klientidele kindlat sõnumit, võib see tekitada küll mingil määral meelelahutust ja sooju tundeid, aga rohkemat eriti mitte."

„Debenhams on loonud väga köitva loo „Võõras rongis", aga nad ei kasutanud võimalust brändi selle osaks teha. Sama võib öelda ka John Lewise kohta."

Marketing Weekiga rääkis eelmisel kuul TCC Globali Bryan Roberts, kes arvas, et suurtel jaekettidel on sel aastal jõulureklaame välja mõeldes raske toimetada.

„Me unustame mõnikord fakti, et jõuluaja reklaamide peamine mõte on müüa rohkem asju. On suurepärane, et tehakse Oscari-väärilisi lühiklippe (nagu John Lewis), aga me peame meeles pidama, et reklaamimine on inimestele selgeks tegemine, miks nende kliendiks saamine või selleks jäämine on neile kasulik. Ma ei ole kindel, et peale Amazoni, Argose ja veel mõne „suure nelja" sekka kuuluva supermarketi, on teised seda meeles pidanud," ütles ta.

Palju kriitikat saanud House of Fraseri reklaam on see: