VIDEOD | Lugeja küsib: miks Rehe rukkileiva reklaamid kiusamist propageerivad?

Ärilehe poole pöördus lugeja, keda häirivad teleekraanil Eesti Pagari rukkileiva reklaamid, mis tema hinnangul propageerivad kiusamist ning endast erinevate tõrjumist.

„Reklaamid on ka laste seas populaarsed. Need kultiveerivad laste seas arusaama, et erinevaid ja nõrgemaid võibki halvasti kohelda ning kõrvale jätta,“ lausus lugeja. Nimelt tõrjutakse reklaamides Nisu teiste teraviljade seltskonnast.

Tallinna Ülikooli reklaamiõppejõu Tiina Hiobi sõnul on Rehe rukkileiva telereklaamides eeldus, mis võivad tingida lastes arusaama, et erinevaid ja nõrgemaid võibki halvasti kohelda ning kõrvale jätta.

"Kalapüügi loos on Nisu Rukki seltskonnas mitte oodatud, ta tõrjutakse otsitud (kuid veel viisaka) ettekäändega toredast ühistegevusest eemale. Hiiekivi klipis saab sama tegelane, Nisu, negatiivse (kuigi heatahtlikult väljendatud) hinnangu osaliseks," selgitas Hiob.

Kas need eeldused selliseks suhtumiseks ka realiseeruvad, ei saa Hiobi sõnul kinnitada ega ümber lükata ilma konkreetsete näidete või uuringuteta. Iga eeldus ei pruugi Hiobi sõnul realiseeruda, see sõltub ka kontekstist, kinnistunud hoiakutest või käitumistavadest. Nisu võib tema sõnul ka sootuks mõistmist ja kaastunnet pälvida.

Eesti Pagari turundusjuhi Maria Martini sõnul on Rehe reklaamiseeria eetris olnud juba mitu aastat ning seni on ettevõte tema kinnitusel saanud ennekõike positiivset tagasisidet- näiteks pärjati reklaame Eesti suurimal loovusfestivalil kuldmunaga.

Rehe reklaamid on Martini sõnul mõeldud eneseirooniliselt ja humoorikalt. “Rehe tegelased ongi natuke vanamoodsad (kuna toode on pikkade traditsioonidega 100% rukkileib) ja omaette hoidvad, nali käib nende enese pihta. Me ei soovi kuidagi propageerida ega õigustada kiusamist,” kinnitas ta.