Viis uut turundustrendi, mida igal ettevõtjal tasub teada

Järgmisel nädalal Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Tallinn Marketing Weekil on viiel päeval kümne erineva seminari kaudu päevakorras maailmas kiiresti levivad turundustrendid, millega tasuks ka Eesti ettevõtjail senisest tõsisemalt arvestada. Ärileht palus Tallinn Marketing Weeki eestvedajal Anu-Mall Naaritsal sõnastada viis olulisemat uut turundustrendi meie lugejate jaoks.

„Kui püüda kõik need erinevad trendid kokku võtta ühte võtmesse, siis oleks selleks oskus saavutada minimaalsete ressurssidega maksimaalne turundusefekt kaasaegset teadust ja tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutades,“ rääkis Anu-Mall Naarits.

Neuroturundus. Selleks, et turundus muutuks rahamasinaks, tuleb teada neid turundusvaldkondi ja kaasaegseid võtteid, mis võimaldavad väga täpselt iga tegevust mõõta. Hea näide on neuroturundus, kus enne toodete ja teenuste lansseerimist kas veebis või füüsilises maailmas, saab neid neuroturunduse vahenditega testida, hoides reklaami- ja tootmis- ja laokuludelt kokku väga suuri summasid.

Need võimalused on turundajate käeulatuses olnud vaid mõned aastat ja Eestis valdavalt tundmatud. Peamine põhjus, miks neuroturundust kasutatakse, on selle oluliselt suurem täpsus. Nimelt on teadlased seisukohal, et kui inimestelt küsida, kas see toode või reklaam neile meeldib, ei oska paljud oma tundeid sõnades õigesti väljendada ning üldjuhul kipuvad inimesed andma pigem selliseid vastuseid, mis tunduvad neile turvalised. Neuroturundus seevastu ei küsi midagi, vaid püüab meie pilke, näolihaste käitumist ja ajusignaale ning analüüsib neid.

Kliendi loodud turundus. Sisuliselt on see valdkond, kus sa meelitad kliente sind turundama, pannes nad jagama endi emotsioone, pilte, arvamusi. Ostes instagrammist kokku efektsemate piltide kasutusõigusi ja neid võimendades.

Näiteks võiks mõni turismiklaster, selle asemel, et palgata piltinikku, kes peaks kulutama päevi, et üles pildistada 50 erinevat vaatamisväärsust, korraldada maakonnas fotovõistlusi, lastes teistel inimestel üle Eesti neid fotosid hinnata ja saada sellega oma ilusamad ja efektsemad kohad minimaalse eelarvega reklaamitud. Lisaks ka pildid arhiivi.

Asukohapõhine turundus. Asukohapõhine turundus kasvab väga kiiresti. Põhimõtteliselt eeldab see, et sul on olemas baas sinu tootest huvitatud klientidest, kes siis sinu kaupluse lähedusse sattudes, näiteks 1km raadiuses, saavad sult mõne üleskutse oma mobiili.

Seda ei tohiks kasutada võõraste inimeste spämmimiseks, kuid kui õigel hetkel tabada õiges kauguses juba positiivselt meelestatud kliente, näitavad uuringud, et nii saab külastajate arvu 20-30% võrra tõsta.

Rahamasina genereermine. Läbi sisemiste protsesside muutmise, mis on peamiselt seotud tehnoloogia ja mõõtmise rakendamisega eri protsessi osades, on võimalik saavutada pidev kuni 30% käibekasv sisemiste ressursside ja ümberkorralduste arvelt. Näiteks üks väike Rootsi trükikoda, mis kannatas ülitugeva Baltikumi ja Poola trükikodade hinnasurve all, otsustas sel teel siiski kasvada kohalikul turul suurimaks ajakirjade kirjastajaks.

Muide, Eesti IT ettevõtte Nortal abiga. Mõne aastaga õnnestus neil rahamasina genereerimise printsiipi kasutades kasvada kümnekonna ajakirja kirjastamisest 430 ajakirjani.

Asjade internet. Iga turundaja, iga ettevõtja, kes täna midagi turule toob, peab arvestama sellega, et üha rohkem inimesi eeldab, et need lahendused ja tooted oleks „targad“, ühendatud internetti ja suudaksid anda märku enne katkiminemist, teavitada hooldusvajadusest, kutsuda endale ise parandaja jne jne.

Täna tundub see, kui keegi toodab aknaid, mis teavitavad, millal neid pesta tuleb, pigem konkurentsieelisena, kuid homme võib see juba olla turu nõue kõigile aknatootjatele. Kes selle trendi maha magab ja oma tooteid suhtlema panna ei suuda, peab pärast topelt vaeva nägema.

Jbga kolmandat korda toimuval Tallinn Marketing Weekil astuvad lisaks kodumaistele praktikutele üles paljud oma valdkonna tipud eri riikidest.