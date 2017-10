10 000 euro eest Slovakkias nõu andnud Taavi Kotka on nõutud mees ja tema hind on kõrge. Slovakkia asepeaminister: ta on tõeline guru

Slovakkia meediakanala avaldas info, et riigi asepeministrile andis nõu eestlane Taavi Kotka. Kahepäevase konsultatsiooni hind oli 10 000 eurot. Portaal peab seda megaskandaaliks. Taavi Kotka ütles Ärilehele, et mingit skandaali ei ole. Sellest kirjutab vaid kohalik marginaalne väljaanne Fakt24.ee

Taavi Kotka ütleb, et Postimehe ajakirjanik on asjast valesti aru saanud. Slovakkias ei ole mingit skandaali. See on ühe väikese "Tallinna TV-laadse" kanali kirjutis.

"Jah, ma andsin nõu. Tegin isegi alet neile. Minu keynote speech maksab 7000 eurot pluss reisikulud," alustas Kotka. Ta lisas, et Obama küsib ühe esinemise eest 400 000 dollarit. "Selleni ma veel ei küündi," ütles ta naerdes.

Tema sõnul ongi hinnad selles valdkonnas sellised. Täna on tal olukord, kus ta peab selliseid nõustamisi ära ütlema, sest muidu ei jõuaks ta põhitööd teha. Kuskil neli esinemist ja nõuandmist kuus on maksimaalne.

"See on selliste teadmiste hind. Räägid oma kogemustest, mis teist poolt palju aitavad. Slovakkia on kulutanud üüratu summa raha oma riigiportaali arendamiseks. Kordades rohkem kui meie," kommenteeris Kotka.

Mida portaal kirjutab?

Asepeaminister Peter Pellegrini, kes hiljuti palkas end abistama riigi kalleima advokaadi on nüüd jäänud vahele järgmise „kulutamisega". Nimelt maksis ta eestlasest digieksperdile Taavi Kotkale nõustamise eest „uskumatu" summa.

Kotka andis Pellegrinile nõu, kuidas parandada vead Slovakkia riigiportaalis. Sellega on muresid olnud juba algusest peale. Niisiis pöörduti Eesti eksperdi poole.

Portaali alla on riik pannud juba 50 miljonit eurot, kuid lisaks on vaja kulutada 20 miljonit, et see korda teha. Slovakkidele tähendaks portaal olulist bürokraatia vähenemist.

Pellegrini sõnul soovisid nad saada maailma parimat ekspertiisi, sest Eestis on riigiportaali tehtud kümme aastat. Eestilgi oli tema sõnul probleeme, aga nüüd on nad rahul.

Jutt käib 16. ja 17. augustil toimunud konsultatsioonidest, mis toimusid nii telefoni kui ka e-maili teel.

„Kotka on Eesti eduloos tõeline guru," ütles Pellegrini.