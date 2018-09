10 aastat kriisist: miljonid ameeriklased vaevlevad endiselt üle jõu käivate majalaenude käes

Reuters vahendab lugu New Yorgis elanud bussijuhist, kes meenutab, kuida ta 12 aastat tagasi nägi ajalehekuulutust New Yorgist 130 kilomeetri kaugusel Pennsylvanias müüdavatest uutest majadest, mille hind jäi alla 200 000 dollari. Tundus nagu nende võimalus elada "American dreami". Toona 50ndates eluaastates abielupaar võttiski 168 000 dollarit laenu ja kolis majja, mille väärtus on täna endiselt kaks korda väiksem kui see, mis hinda maksti siis, kinnisvarabuumi tipul.

Monroe maakond Pennsylvanias ongi üks hullemini kriisist raputada saanud kohti, kus veerand kõigist koduomanikest on endiselt "vee all" ehk nende laenujääk on suurem kui kodu väärtus.