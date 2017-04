10 aastat märgilise video sünnist: kui palju see täiskasvanutele mõeldud toode sisse on toonud?

Seksvideote ajaloo annaalidest leiab ühe teose, mis teistest enim silma paistab. See paisati avalikkuse ette 10 aastat tagasi ning on kuni tänaseni maailma ajaloo kõige enam sisse toonud selle žanri teos. Tegemist on koduvideoga, kirjutab Celebrity Networth.

Teose üks peaosatäitjaid on Kim Kardashian. See film on tegelikult kogu Kardashianide meediaimpeeriumi eduloo algataja. Seega võiks isegi öelda, et kogu nende tänane vara on alguse saanud sellest videost. Olgu selleks siis tõsieluseriaalid, mobiilirakendused, rõivabrändid või muu. Video nimega Superstar on ainuüksi ise sisse toonud enam kui 100 miljonit dollarit.

Kardashian ja „meespeaosaline" Ray-J saavad sellest kõigest oma osa. Neil on leping Vivid Entertainmentiga ning nad said algatuseks 5 miljonit dollarit, et see video ametlikult välja anda. Ray-J teenib väidetavalt iga kuu selle video pealt 30 000 dollarit.

Olgu öeldud, et selles veidras nimekirjas on teisel kohal 1995. aastal vändatud teos, kus peaosas on Pamela Anderson ja Tommy Lee. Ka selle tulu on olnud 100 miljoni dollari kandis. Samas see paar sai kohtuheitluse lõpuks endale vaid 740 000 dollarit. Edasi kasseerivad sellelt vaid levitajad.

Nüüd on juba lugeja huvi kindlasti suur, et milline video on kolmandal kohal. See on loomulikult seotud Paris Hiltoniga, kes sai selle eest 400 000 dollarit pluss osa tulevikus teenitavast kasumist. See otsus sõlmiti 2004. aastal kohtuvälise kokkuleppega.

Eks selliseid videoid ole ka edaspidi ilmunud ja need on teinud seal osalenud inimesed rikkaks, aga keegi ei ole suutnud nende kolme saavutuseni jõuda.