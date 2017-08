Personaliotsingufirma Fontes andmed paljastavad, et 10% Eesti IKT sektori töötajatest saavad kolleegidest vähem palka. Kümne protsendiline palgalõhe on meeste ja naiste vahel, kirjutab portaal Geenius.

Fontese IKT sektori palgauuringus osales 59 IT ja telekommunikatsiooni ettevõtet. Kokku oli vaatluse alla 8 577 ametikohta. 63% ametikohtadest töötasid mehed.

“Kuigi ainult 3 ettevõtet nentisid, et palgaerinevus on meeste kasuks ja ülejäänute ettevõtete arvates palgaerinevus puudub, siis reaalsuses võrreldes sarnaseid töid omavahel on meeste kuu põhipalk keskmiselt 10% kõrgem naiste omast ja meeste aasta kogupalk keskmiselt 8% kõrgem naiste omast,” sõnas Fontese analüütik Ilmar Põhjala.