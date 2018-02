100-aastaseks saavasse Eestisse on PRIA kaudu jõudnud suures mahus toetusi

Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäevaks ulatub Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) vahendusel aastate jooksul välja makstud toetuste summa 3,31 miljardi euroni.

„Oleme alates 2001. aastast teinud Euroopa Liidu makseagentuurina tööd selle nimel, et võiks kesta elu igas Eesti nurgas; et ettevõtlus maal, põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas edeneks kaasaegse ja konkurentsivõimelisena,“ ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas. „Kümnetel tuhandetel PRIA klientidel alates talupidajatest ja kaluritest suurtootjate ja teadusasutusteni on olnud võimalusi saada osa kokku paarisajast erinevat liiki toetusest, mis sellele kaasa aitavad.“

Ka kohalikel kogukondadel on tänu LEADER-programmis ja rannapiirkondade arendamise algatustes osalemisele palju võimalusi ise oma kodukoha arendamises kaasa lüüa.

PRIAl on praegu üle 50 000 aktiivse kliendi ning nende arv on tõusuteel. Toetuste abil haritakse ja hoitakse korras ligi miljonit hektarit põllumajandusmaad ja Eestile omaseid poollooduslikke kooslusi; kasvatatakse sadu tuhandeid põllumajandusloomi. Toetused on aidanud üle saada ka rasketest perioodidest ja andnud ettevõtjatele julgust investeeringuteks, mida omal jõul poleks riskitud alustadagi.

„Loodame olla oma senistele ja tulevastele klientidele heaks partneriks ja tagada, et toetuste jaoks eraldatud eelarved saaksid sihtgruppide heaks võimalikult suures mahus ja õiglaselt ära kasutatud. Seni on see enamasti ka korda läinud,“ tõdes Jaan Kallas.