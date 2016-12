Autor Thomas C. Corley veetis viis aastat uurides jõukate ja vaesete elustiili ja harjumusi ning leidis 11 tavalist tegevust, mis kahte eristavad.

1. Hasartmängudega mängimine

"Kiiresti rikastumis pole olemas," sõnas Corley. "Majanduslik edu võtab aega, initsatiivi ja järjepidevat pingutust. Inimesed, kes mängivad hasartmänge arvavad, et teekonda jõukuseni annab lühemaks lõigata."

Tema uuringus selgus, et 52% vaeseid mängib kord nädalas hasartmängu, olgu selleks bingo, pokker või spordikihlvedu. Rikastest inimestest ei tegelnud hasartmängurlusega kokku 84%, kirjutas väljaanne AOL.

2. Ebatervislik toitumine

Uuringus selgus, et 97% vaesematest inimestest sööb iga päev ligikaudu 300 kalorit rämpstoitu. "Jõukad inimesed väärtustavad oma tervist. Lisaks tervislikule toitumisele, hoolitsetakse ka unetundide ja piisava liikumise eest.

3. Alkoholi liigtarbimine

Aeg-ajalt klaasikese veini või õlu joomine ei tee halba, kuid sagedane purjutamine võib mõjutada inimese edukust. "84% uuringus osalenud miljonäridest jõid tunduvalt vähem kui madalapalgalised."

4. Enda ümbritsemine negatiivsete inimestega

Uuringus selgus, et 86% edukatest inimestest suhtles igapäevaselt ambitsioonikate, edukate inimestega. Samas ainult 4% vaesemate suhtlusringkonnast koosnes edukatest inimestest.

5. Liigne teleri vaatamine

"74% madalapalgalistest vaatas telerit rohkem kui tund päevas, samas 67% miljonäridest vaatas telerit vähem kui tund päevas. Selle asemel tegelesid nad lugemise või trenni tegemisega," kirjutas Corley.

6. Negatiivne mõtlemine

"Pikaajaline edu on võimalik ainult siis, kui sa vaatad elule läbi positiivse valguse. Probleem on sageli ka selles, et inimesed ei pane ise oma mõtteid tähele ega märka, kui suur osa neist on positiivsed või negatiivsed."

7. Tegevuste edasi lükkamine

"Prokrasineerimine on suur põhjus, miks paljud pole saavutanud majanduslikku edu. Tegevuste ja tähtaegade edasi lükkamine paneb sind töökaaslaste seas halba valgusesse ning mõjutab su töökvaliteeti," kirjutas Corley.

8. Tagasiside eiramine

Corley sõnul on hirm kriitika ees põhjus, miks paljud ei küsi tagasiside tehtud töö kohta. "Tagasiside aitab inimesel areneda ja mõista, kas sa oled oma töös õigel järjel. Kriitika küsimine on oluline osa töötaja arengus."

9. Liigne kulutamine

"94% uuringus osalenud madalapalgalistest ei säästnud üldse raha, et parandada tulevikus oma elukvaliteeti. Veel enam, paljud elasid üle oma võimete, kulutades kuus rohkem kui nad teenisid."

10. Ebameeldiva töökoha hoidmine

"Töötamine ametikohal, mis sulle ei meeldi, tekitab stressi ning tekitab inimestes lootusetu tunde. Kõik uuringus osalenud jõukad inimesed tegelesid alaga, mis neid huvitab. Meelepärase töö tegemine annab energiat, muudab järjepidevuse hoidmise kergemaks ning aitab ületada tagasilöögid," kirjutas Corley.

11. Mugavustsoonis elamine

"Me soovime olla osa karjast ja sulanduda ühiskonda sisse. Kui tavainimese jaoks on turvaline keskkond oluline, siis edukad lahkuvad oma mugavustsoonist, et katsetada uusi asju," kirjutas Corley.