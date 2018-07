11 miljoni dollari suuruse mündipakkumise korraldajad veavad finantsinspektsiooniga vägikaigast

Aasta alguses üllatas Viru Keemia Grupp (VKG) teatega, et klassikalise kaevandaja õuele pannakse püsti OÜ NordCoin Mining krüptokaevandus spetsiaalselt selleks kohandatud merekonteinerites. Tegu peaks olema pea kõige soodsama lahendusega energiakuluka protsessi käigus hoidmiseks nii, et kallid arvutid üle ei kuumene. Teadupärast pole krüpto kaevandamine muud kui keerukate arvutusülesannete lahendamine. Suure elektritootja asumine on kõigile kasulik, sest elektrijaam saab suure ja stabiilse tarbija ning kaevandus energiapakkuja.

Täna hommikul pidi avalikuks minema ka ettevõtmine ICO ehk mündipakkumine. Firma arendamiseks oli plaanis kaasata muljet avaldavad 11 miljonit dollarit. Krüptomüntide ostjad pidid vastutasuks saama osa tulust, mida kaevandus tulevikus teenib.

Ärimeeste indu asus jahutama finantsinspektsioon (FI). Mündipakkumised on juriidiliselt hallis alas ja FI-le praegune olukord ilmselgelt väga ei meeldi. Nimelt käivad üle maailma vaidlused, kas müüki lastavad mündid on väärtpaberid või mitte. Juhul kui on, tuleb pakkumised ka FI-s registreerida. Ükski ettevõte seda Eestis seni teinud pole.

Turg on aga olnud väga aktiivne. Ärileht kirjutas aprillis, et eelmisel aastal kaasati kokku lausa 51,8 miljonit eurot. Näiteks alternatiivpanka asutav Change üksi sai investoritelt 14,4 miljonit. Välismeedias räägitakse Eestist kui ICO-de paradiisist. NordCoini teele tekkinud takistused annavad aga mõista, et „head ajad” on möödumas.