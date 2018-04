121 miljardäri muutusid eelmisel aastal miljonärideks

Aastaga miljardärist miljonäriks muutunud inimeste varade vähenemise taga on erinevad põhjused: börsihinna langemine, poliitilised muutused ja kelmustega vahelejäämine, kirjutab Celebrity Networth.

Kõige rohkem vähenesid varad Hiinas, kus tervelt 49 miljardäri kaotas oma suursuguse staatuse. USA-s muutusid miljonärideks 15 inimest, kõige tuntum neist on pitsaketi Papa John asutaja Wilbur Ross, kes valetas pikalt, et tema varade suurus on 2,5 miljardit dollarit, kuid uurimine paljastas, et tegelikult on mehel alles 700 miljonit dollarit.

Kümme kukkunud miljardäri on pärit Saudi Araabiast, kus algatati mullu ulatuslik korruptsioonivastane kampaania, mille tagajärjel arestiti paljude rikkurite varad. Kõik kümme kuulusid varasemalt maailma miljardäride nimekirja, kuid on nüüdseks sealt eemaldatud.

Üheks kirevamaks näiteks on India juveeliärimees Nirav Modi, kes müüs ehteid Hollywoodi esikuulsustele, kuid keda kahtlustati enam kui 1,8 miljardi dollari suuruses petuskeemis. India ametid korraldasid globaalse juurdluse Modi tabamiseks, sulgesid ta passi ning võtsid vahi alla hulganisti mehele kuulunud luksusautosid ja 873 000 dollari väärtuses ehteid.