Et saada edukaks ja sarnaneda sellele inimesele, kes me oma sisimas sooviksime olla, tuleb sageli mitte lisada, vaid hoopis millestki loobuda.

Isikliku arengu nõustaja Zdravko Cvijetic kirjutab, mis on need 13 asja, millest loobumine on edukaks saamisel oluline.

1. Loobu tervist kahjustavast elustiilist

Kui tahad elus midagi saavutata, siis kõik algab tervisest. Toitu tervislikult ja ole füüsiliselt aktiivne.

2. Loobu lühiajalisest eluvaatest

Edukad inimesed teevad pikaajalisi plaane, kuid nad teavad, et need plaanid saavad teoks vaid lühiajaliste harjumuste tulemusena. Need tervislikud harjumused peavad saama pidevaks elu osaks. On suur vahe, kas käid trennis suveks rannavormi saamiseks või sellepärast, et see on osa sinust ja tahad pikka aega tervena elada.

3. Loobu tagasihoidlikkusest ja „mis nüüd mina“ mentaliteedist

Kui sa kunagi ei võta riski, püüdle kaugemale ega luba unistustel tõeks saada, siis ei kasuta sa kunagi oma tõelist potentsiaali. Ja maailm ei saa kunagi kasu sellest, mida sa oleksid võinud saavutada. Vii oma ideed ellu, ära karda läbi kukkuda ning mis kõige olulisem: ära karda õnnestuda.

4. Loobu vabanduste otsimisest

Edukad inimesed teavad, et vastutavad ise oma elu eest, olenemata sellest, kust nad alustasid, millised on nende nõrkused ning varasemad ebaõnnestumised. Arusaamine ja tunnistamine, et oled ise vastutav selle eest, mis sinu elus edaspidi juhtub, on ühelt poolt hirmutav, aga ka põnev. Vabanduste otsimine seab piire ega luba meil ei isiklikus plaanis ega professionaalses mõttes areneda.

5. Loobu piiravatest dogmadest

Inimesed, kes arvavad, et intelligentsus ning anded on kaasasündinud ning vaid talent loob ilma pingutusteta edu, eksivad. Ja edukad inimesed teavad seda. Nad investeerivad igapäevaselt palju aega teadmiste ja uute oskuste omandamisse ning muudavad on tõekspidamisi nii, et nad saaksid oma elust rõõmu tunda. Pea meeles, et sa ei pea homme olema see, kes sa oled täna.

6. Lõpeta võlukuuli uskumine

Üleöö edukaks ei saa. Edukad inimesed teavad, et igapäevane areng on see, mis neile lõpuks soovitud tulemuse toob. Sellepärast tulebki teha tulevikuplaane, kuidas keskenduda tänasele ning olla täna kõigest 1% parem.

7. Loobu perfektsionismist

Miski ei ole kunagi täiuslik, kui palju me ka ei püüaks. Hirm ebaõnnestumise ees hoiab meid sageli tegutsemast ning paneb õiget ajahetke ootama. Niimoodi oodates laseme aga palju võimalusi käest.

8. Loobu multitaskingust, rööprähklemisest, st mitme asja korraga tegemisest

Winston Churchill on öelnud, et kui hakkad teel iga haukuvat koera kividega loopima, ei jõua sa iial sihtpunkti. Edukad inimesed teavad seda tarkusetera. Seetõttu valivadki nad ühe asja ning viivad selle lõpuni. Pole vahet kas see on äriidee, vestlus või trenn. Tuleb olla kohal ning keskenduda sellele ühele asjale täielikult.

9. Loobu püüdlusest kõike kontrollida

Mõnda asja me suudame muuta, mõnda mitte. Ja oluline on nendel vahet teha. Eira asju, mida sa ei suuda kontrollida ja keskendu neile, mida saad. Ning pea meeles, et ainus asi, mida sa tegelikult kontrollida saad, on su enda suhtumine.

10. Ära ütle jah asjadele, mis sinu eesmärki ei toeta

Edukad inimesed teavad, et oma eesmärkide saavutamiseks tuleb nii mõnelegi asjale, tegevusele, sõprade, pere või kolleegide nõudmisele ei öelda. Lühiajaliselt võid sa niimoodi küll veidi heakskiitu kaotada, aga kui su eesmärgid täituvad, on see kõik seda väärt.

11. Loobu „mürgiste“ inimestega suhtlemisest

Inimesed, kellega me kõige rohkem aega veedame, kujundavad ka meie näo ja olemuse. On inimesi, kes ei pööra oma isiklikule arengule tähelepanu ja virisevad pidevalt. Teised on positiivsed ning arendavad ennast ning on sageli meist oluliselt targemad. Viimastega koos olemine muudab ka meid endid lõpuks edukamaks.

12. Loobu soovist meeldida

Suhtu endasse kui turunišši. On palju inimesi, kellele see meeldib ja ka neid, kellele mitte. Mida sa ka ei teeks, mitte kunagi ei meeldi sa kõikidele. Jää iseendaks, arenda end ning saa aru, et sinu vihkajate arvu kasv tähendab lihtsalt seda, et tegeled oluliste asjadega.

13. Loobu sotsiaalmeedia ja televisiooni sõltuvusest

Impulsiivne internetis surfamine või telerivaatamine on tänapäeva ühiskonna haigus. Need ei tohiks kunagi olla põhjuseks, miks oma elu ja eesmärgid unarusse jätta või veelgi hullem, nende eest põgeneda. Kui just su eesmärgid neist ei sõltu, tuleb sõltuvust internetist ja televiisorist vähendada või parimal juhul täiesti lõpetada ning kulutada aeg oma elu rikastamiseks.