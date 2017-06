13 riiki toetavad euroliidu plaani Venemaaga Nord Stream 2 osas ühiselt läbi rääkida

Euroopa Komisjoni plaan rääkida Venemaaga Nord Stream 2 ehituse teemal ühenduse tasemel sai eile 13 riigi toetuse.

Eile Brüsselis kogunenud euroliidu liikmesriikide energeetikavaldkonna eest vastutavatest ministritest andis komisjoni plaanile toetuse 13 riigi esindajad, nende seas suured Nord Stream 2 opponendid Poola ja Taani. Nord Stream 2 peamine taganttõukaja Saksamaa seisukohta ei võtnud, samuti ka teised gaasitoru partnerid Austria ja Prantsusmaa.

Hääletus selle üle, kas komisjon peaks läbirääkimistel juhtohjad haarama, tuleb Reutersi teatel sügisel. "Ma olen optimistlik mandaadi saamise osas, kuid ma tean, et see on siiski alles debati algus," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maros Sefcovic agentuurile.

Poola, üks kõige häälekamaid Nord Stream 2 vastaseid, kutsus ELi riike eile üles ühist seisukohta võtma ja kuni selleni jõudmiseni gaasitorule ehituslubade andmise peatama. "See on seda enam tähtis, et Venemaa on endiselt ELi sanktsioonide subjekt," ütles Poola energeetika aseminister Michal Kurtyka.

Ka Nord Stream 2 keelamiseks seaduste muutmist kaaluv Taani tervitas komisjoni algatust.

Reutersiga rääkinud diplomaatide sõnul on Euroopa Komisjoni plaan venitada läbirääkimistega 2019. aastani, et Gazprom ei saaks gaasitoru kasutada mõjutushoovana Ukraina kaudu tarnitava gaasi transiisitasu üle peatselt peetavatel läbirääkimistel.