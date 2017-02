Alles mullu sügisel suurühinemise teoks teinud toiduainetootja Kraft Heinz himustab hiiglasuurt suutäit - Hollandi-Briti ettevõtet Unilever. Esimese 112 miljardi naelase ehk 130 miljardi euro suuruse ostupakkumise lükkas Unilever küll täna tagasi.

Peamiselt ketšupitega kuulsust kogunud Heinzi ühinemine Kraft Foods Groupiga maailma suuruselt viiendaks toiduainetööstuseks leidis mullu sügisel aset peamiste omanike, miljardär Warren Buffetti haldusettevõtte Berkshire Hathaway ja Brasiilia investeerimisfirma 3G finantsmuskli toel.

Nüüd selgub, et ei Buffett ega tema partner 3G pole kaugeltki veel lõpetanud - Kraft Heinz tegi maailma suuruselt kolmandale toituainetootjale, Hollandi-Briti firmale Unilever 112 miljardi naelase ülevõtupakkumise. See oli 18% rohkem kui parasjagu ettevõtte väärtus Londoni ja Amsterdami börsidel, kus Unilever noteeritud on. Siiski lükkas Unilever pakkumise tagasi, teatades, et see ei väärtusta ettevõtet piisavalt.

Kraft Heinz teatas täna aga ka veel, et töötab pakkumise detailide kallal. See on Reutersi küsitletud analüütikute sõnul märk, et Kraft Heinz võib teha ka kõrgema pakkumise. Ka investorid paistavad uskuvat, et kõrgem pakkumine tuleb, sest Unileveri aktsia hind kerkis täna pea 15%.

Reutersi andmeil oleks see tehing maailma ajaloo suuruselt kolmas ülevõtmistehing ning kõige suurem Suurbritannia ettevõtet hõlmav tehing.

1929. aastal Hollandi margariinitootja Margarine Unie ja Inglise seebitootja Lever Brothers liitumisel tekkinud Unileveri käive oli mullu 52,7 miljardit ja kasum 7,8 miljardit eurot.

Unileverile kuuluvad paljud toiduainete ja majapidamistarvete kaubamärgid, sealhulgas Eestiski tuntud Lipton, Knorr, Dove, Rexona, Hellmann's, Omo ja Flora.

Kraft Heinzi paljudest kaubamärkidest on maailmas tuntuimad Heinzi ketšup ja Krafti valmistoidud, aga eestlastele ka Gevalia kohv Rootsist, Karuna maiustused Leedust ning O'Boy kakaojoogid.