14 miljardäri liitusid Bill Gatesi eksklusiivse klubiga

14 miljardäri liitusid ühe maailma eriliseima klubiga, mille reegliks on enne surma enamuse oma vara investeerimine ühiskonna arengusse. Klubi algataja on ei keegi muu kui maailma esirikkur Bill Gates.

Kinkevanne on üks maailma eksklusiivseim klubi, mille loojateks on Bill ja Melinda Gates ning Warren Buffett. Idee seisneb selles, et maailma rikkaimad inimesed kasutaksid oma raha ühiskonnas leiduvate probleemide lahendamiseks. Vande kohaselt peavad rikkurid jagama suure osa oma varast ära enne oma surma, kirjutas CelebrityNetWorth.

Kinkevande klubi teatas eelmine nädal, et nendega on liitunud 14 uut liiget seitsmest eri riigist ning nüüdseks on valmis oma vara ära kinkima kokku 168 rikkurit 21 eri riigist.

Uued liikmed on pärit Sloveeniast, Norrast, Tansaaniast, Austraaliast ja Ameerikast ning on oma varanduse teeninud nii lennunduse, filminduse kui investeerimisfondidega.

Uute liikmete seas on:

Len Ainsworth - Austraalia miljardär, kes teenis oma varanduse mänguautomaatidega. Äri alustas ta 1953. aastal ning on praeguseks maailma suuruselt teine mänguautomaatide tootja. Ainsworthi varandus ulatub 1,3 miljardi dollarini.

Dagmar Dolby - Dolby laboratooriumite asutaja Ray Dolby lesk. Dolby tööstuse saavutuste nimekirja kuulub esimese videokassett salvesti loomine. Dagmar Dolby on panustanud juba praeguseks suure hulga oma varandusest Alzheimeri raviuuringutele.

Stelios Haji-Ioannou - EasyJeti lennufirma looja, kelle väärtus on 1,05 miljardit dollarit.

Dean Metropoulos - Ameerika miljardär, kes on ära ostnud ja ellu äratanud mitmeid väljasurevaid brände. Üheks selliseks näiteks on Twinkie maiustused. Mehe varandus ulatub hetkel 2,1 miljardi dollarini.

Kjell Inge Roekke - Norra ärimees, kes alustas oma karjääri kalamehena, jõudes hiljem laevanduse ja nafta puurimiseni. Ta tõeotas hiljuti anda ära enamuse osa oma varast ning investeerida see keskkonna ja ühiskonna arengusse. Kokku on mehe varaks 2,7 miljardit dollarit.

Harry Stine - Ameerika miljardär, kes alustas tööd talunikuna ning teenis oma varanduse seemneäris. Hetkel on ta vara väärt 2,6 miljardit dollarit.