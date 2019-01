14:30 Rohukülast Heltermaale Leigeriga sõitnud reisija tegi ajalugu

Hiidlasele Allan Tammele tuli auväärne tiitel meeldiva üllatusena: „See on tõepoolest suur üllatus, et just mina 5-miljonendaks reisijaks osutusin,“ kommenteeris Tamme ning lisas, et Hiiumaa ja mandri vahel reisib ta tavaliselt kuus korra.

TS Laevade 5-miljones reisija kasutas e-piletit, mis tagab kiire ja muretu pääsu soovitud reisile. 5-miljonendat reisijat õnnitlesid TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel, juhatuse liige Guldar Kivro ning parvlaeva Leiger kapten Tiit Juursalu.

TS Laevad alustas mandri ja suursaarte vahel opereerimist 1. oktoobril 2016. aastal ning on tänaseks Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu liinide peale kokku teenindanud täpselt 5 miljonit reisijat. Liine teenindavad parvlaevad Piret, Tõll, Tiiu, Leiger ja Regula on läbinud kokku pea 400 tuhat kilomeetrit, mis on piltlikult öeldes sama palju kui sõita maalt kuule.