1500 ettevõtjat saab peagi maksuametilt kirja: kas teete oma firmas tööd ka?

Ärilehele antud intervjuus rääkis maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid, et amet on ära kaardistanud 1500 ettevõtet, kes võtavad välja ainult dividende või maksavad palka vaid miinimumi piires. “Kui ettevõtja teeb oma firmas tööd, on tegemist töösuhtega,” rõhutas Laid.

"Mõni aasta tagasi tõstatasime OÜ-de teema: inimesed esitasid oma tegeliku töölepingusuhte varjamiseks juhtimisteenuse arveid. Selle asja saime sama tüüpi tormiga palju paremasse seisu ja näeme nüüd, et see pole enam valdav. Inimesed said aru, mis on normaalne käitumine, ilma et seda oleks pidanud mingi seadusemuudatusega reguleerima," rääkis Laid intervjuus.

"Dividendi versus palgaga on samamoodi: kui ettevõtja teeb oma firmas tööd, on tegemist töösuhtega. Sellelt maksude maksmata jätmise maksab kinni ülejäänud ühiskond. Saadamegi 1500 ettevõtjale kirju, milles juhime tähelepanu, kui palka pole üldse makstud või on seda makstud miinimumi piires. On täiesti võimalik, et nende ettevõtete puhul genereeritaksegi raha nii, et keegi ei pea tööd tegema. Meie eesmärk pole kehtestada rangeid reegleid. Siin on alati kõik olukorrapõhine, sellepärast juhimegi tähelepanu.

