1500 uut Ladat Euroopasse? Venemaa autotööstuse lipulaev kasvatas järsult müüki välismaal

Venemaa autotootja AvtoVAZ kasvatas poole aastaga eksporti 76%.

Ettevõtte selgituse kohaselt on kasv seotud Kasahstani koostetehases tootmise suurendamisega, aga ka Lada Vesta müügiga. Nii näiteks algas Vesta müük Saksamaal veebruaris, vahendab lenta.ru.

Kõige madalama varustusega Lada Vesta maksab Saksamaal 12 500 eurot. Automaatkäigukastiga auto maksab 13 250 eurot.

Lisaks on AvtoVAZ müünud ka 48 000 aliansipartnerite Renault, Nissani ja Datsuni autot.

Mais teatas ettevõte, et nelja kuuga on Euroopas müüdud 1500 Lada sõidukit, mida on 52% eelmise aasta sama aja tulemusest rohkem.

Eelmisel aastal eksportis AvtoVAZ 20 000 autot. Selle aasta eesmärgiks on seatud selle näitaja vähemalt 50 protsendiline suurendamine.

AvtoVAZ plaanib keskenduda SRÜ riikidele ning samuti teistele potentsiaalsetele riikidele Lähis-Idas ja Kesk-Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja ka osades Euroopa riikides.