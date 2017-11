1Partner Kinnisvara juht: Tallinnas on kinnisvarabuum

Tallinnas müüdi oktoobris 866 korterit, mis on viis protsenti enam kui septembris ning 7,6 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on praegu Tallinnas kinnisvarabuum. “Tihti arvatakse, et buum tähendab automaatselt mulli, tegelikult on tegemist lihtsalt tõusuajaga,” ütles Vahter.

“Majandusel läheb hästi ja keskklassi osakaal on kiiresti kasvanud – sellest annavad lisaks kinnisvaraturule märku ka järjest avatavad uued restoranid ja kasvavad automüüginumbrid. Inimesed ostavad suhteliselt rohkem kallimaid ja uuemaid kortereid ning seetõttu kasvab nii tehingute arv kui ruutmeetri keskmine statistiline hind. Tegelikult pole reaalsed hinnad paar-kolm aastat oluliselt kasvanud. Mustamäe nõukogudeaegse paneelelamu 2-toaline korter maksab endiselt 65-70 000 euro vahemikus,” ütles Vahter.

Tallinna korteri keskmine ruutmeeter maksis oktoobris 1763 eurot, mis on septembriga võrreldes üks protsent enam. Kalleim korter müüdi 535 000 ning odavaim 3300 euroga.

Oktoobris müüdi Tallinnas 20 hoonestatud elamumaa krunti, mis on 12 võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 822 000 ning soodsaim 7900 euro eest.

Möödunud kuul müüdi üheksa elamumaa krunti, mis on sama palju kui septembris. Odavaim krunt maksis 85 000 ja kalleim 350 000 eurot.