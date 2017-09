20 miljonit üle? Riik linnahallile järgmise aasta eelarvest raha ei eralda, Tallinn hakkab alles riigiabi luba taotlema

"Tuli välja, et me ei saa enne projekteerimishangetki välja kuulutada kui oleme Euroopa Komisjonist riigiabi loa saanud," nentis Tallinna linnapea Taavi Aas asjaolu, et linnahalli renoveerimise protsess võib ootamatult veel poole aasta võrra edasi lükkuda. Seepärast ei eraldata ka riigieelarvest linnahalli investeeringuks järgmisel aastal plaanitud 20 miljonit eurot, sest raha ei jõuaks linn nagunii kasutada.

Keskerakonna juhitud valitsuse võimule saades lepiti strateegilise investeeringuna kokku ka linnahalli rekonstrueerimises konverentsikeskuseks. 2020. aastaks valmima plaanitud ja 80-100 miljonit eurot avalikku raha neelavale projektile lubas riik eraldada järgmise ja üle-järgmise aasta eelarvest 40 miljonit eurot, ülejäänu peaks leidma Tallinna linn.

"Selgus" aga, et linnal on vaja avaliku raha kasutamiseks saada Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, mille taotlust on nüüd asutud nõustajatega ette valmistama. Loa taotlemiseks on vajalik esitada ka nõuetekohane äriplaan.

Tallinna linnapea kt Taavi Aas tunnistas Ärilehele, et tõepoolest plaanisid nad välja kuulutada samal ajal projekteerimishanke, aga tuli välja, et enne kõiki tegevusi peab olema jah-sõna Komisjonilt. Linnale on see esimene kord, kui Euroopa Komisjonilt peab riigiabi luba taotlema.

Aas oli aga kindel, et luba saadakse. "Kuna linnahalli näol on tegemist muinsuskaitsealuse objektiga, siis tõenäoliselt loa renoveerimiseks saame. Neid näiteid mujalt Euroopast on küllaga, kus avaliku rahaga selliseid suuri objekte on korda tehtud." Aasa sõnul näeb linnaeelarve ette ca 4-5 miljonit eurot linnahalli taastamise ettevalmistustöödeks.

Loe veel

Loa taotlemine tähendab omakorda seda, et järgmise aasta riigieelarvest jääb nii-öelda üle 20 miljonit eurot, mis oli planeeritud ühe osana kahe aasta peale jagatud 40 miljonilisest investeeringust. Konkreetsemalt eraldatakse raha majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi investeeringute alt.

"Linnahalli jaoks tekib investeeringuvajadus 2019. aastal ning kogu renoveerimisprojekt lükkub aasta võrra edasi. Et linnahalli renoveerimise ettevalmistavad tööd on kulgenud planeeritust aeglasemalt, siis järgmisel aastal planeeritud 20 miljonilist investeeringut sellel eesmärgil ei kasutata. Mille jaoks algselt linnahalli tarbeks planeeritud investeeringut kasutatakse, peab otsustama vabariigi valitsus," selgitas majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.

Lubi rõhutas, et riik osaleb linnahalli investeeringus ainult juhul kui äriplaan on korrektne ja riigiabi luba saadakse. "Kui kaks nimetatud kriteeriumit täidetud ei ole, siis ei saa ka riik osaleda. Tuleva aasta Linnahallile rahaeraldist tarvis ei ole. Ettevalmistustöid saab linnavalitsus teha omavahenditest."